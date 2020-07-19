Подробное астрологическое предсказание поможет эффективно спланировать рабочую неделю

Неделя окажется напряженной для большинства знаков Зодиака. Стоит быть сдержанными, терпеливыми и больше доверять себе. Что еще поможет достичь успехов в предстоящие дни – подробнее в астрологическом прогнозе "Утро.ру".

Овен

Первые дни недели будут очень яркими на эмоции и события. Овны смогут решить старые дела и взяться за новые, интересные проекты. Из равновесия могут вывести небольшие конфликты дома и на работе. Но вам удастся сохранить боевой настрой и решить все благополучно. Очень помогут самодисциплина и сдержанность.

Телец

Неделя для Тельцов начнется очень позитивно. Вы вдохновитесь собственными успехами и сможете реализовать старые планы. Не исключено, что в этот период вы заведете новых друзей или начнете романтическую историю. Вторая половина недели будет сложной, могут произойти какие-то неприятности. Держите все под контролем.

Близнецы

Близнецам стоит быть на чеку и не доверять своим знакомым, лучше решать дела в одиночку. Подходите с умом к решению проблем, необдуманные поступки могут выйти боком. А вот последние дни недели будут для вас очень интересными и плодотворными. Возможны полезные знакомства и денежные поступления.

Рак

С 20 по 26 июля Ракам нужно реализовывать новые дела. Это очень благоприятное время. Не бойтесь импровизировать, исправлять старые ошибки, действуйте решительно. Ближе к концу недели ваша работоспособность значительно понизится. Позвольте себе хорошенько отдохнуть.

Лев

Для Львов неделя будет достаточно напряженной и "богатой" на конфликты. Лучше держать себя в руках и постараться сгладить все углы. В решении дел стоит чаще обращаться к своему опыту. К концу недели все станет намного позитивнее. Вы сможете обрести новых союзников и завести полезные знакомства.

Дева

С 20 по 26 июля Девы будут все в заботах. Чтобы решить навалившиеся проблемы, больше обращайте внимание на то, что происходит вокруг. Именно наблюдение со стороны во многом вам поможет. Не ждите помощи от окружающих, решайте все сами. Уделите больше внимания близким людям. Они давно ждут от вас решающего шага.

Весы

Весам на этой неделе везет больше, чем остальным. Вас ждет легкая неделя, но не расслабляйтесь. Выкладывайтесь на 100% на работе, ищите новые выходы в решении дел. А вот отношения с окружающими будут достаточно напряженными. Не видитесь на провокации и по возможности держите язык за зубами.

Скорпион

Эта неделя для Скорпионов будет не простой, но сильных причин для беспокойств звезды не предрекают. В этот период очень поможет умение находить подход к каждому человеку. Ваша коммуникабельность станет решающим фактором в решении проблем. В середине недели Скорпионов ждут успехи на работе и в творчестве. В выходные лучше не нагружать себя заботами.

Стрелец

Все события, происходящие в этот период, будут выводить Стрельцов из равновесия. Нужно запастись терпением и спокойнее относиться ко всему вокруг. Не переутомляйтесь, планируйте все заранее и не отказывайтесь от общения с родными и друзьями. В конце недели вас ждет какое-то невероятное событие.

Козерог

Для Козерогов неделя будет достаточно неоднозначной. Придется много трудиться, но ваши усилия не окажутся напрасными. В работе помогут планирование и умение договариваться. Не бойтесь довериться единомышленникам, в одиночку справиться с делами будет сложно. Вторая неделя будет богатой на позитивные события, приятные сюрпризы и новые знакомства.

Водолей

Водолеям не просто будет на этой неделе. Но благодаря своей настойчивости вы многого добьетесь. В этот период лучше всего решать рабочие дела и учиться новому. Не бойтесь применять новые методы в решении важных вопросов. Импровизируйте, будьте инициативными и сохраняйте терпение.

Рыбы

Будьте очень внимательны и осторожны. Именно от этого зависит результат вашей работы. Советы окружающих Рыбам не очень помогут, а вот благодаря интуиции получится найти правильное решение. Самые важные дела лучше спланировать на середину недели. С окружающими в этот период вы будите ладить очень хорошо.

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