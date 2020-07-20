Приметы на 21 июля: что можно и нельзя делать в день Казанской иконы Божьей Матери

Приметы на 21 июля: что можно и нельзя делать в день Казанской иконы Божьей Матери
Фото: pixabay.com
Лучше не заниматься стиркой и уборкой, а также категорически запрещается ссориться и ругаться

В этот день православные отмечают день явления Казанской иконы Божией Матери. Образ стал одним из самых почитаемых среди православных: лик есть в каждом храме. 

Что нельзя делать 21 июля: 

  • Лучше не заниматься уборкой, стиркой и шитьем. Отложите тяжелый труд на другой день. 
  • Ни в коем случае нельзя ссориться, плакать, грустить и сквернословить. 
  • Не стоит садиться за руль, в особенности, если дорога будет дальней. Есть шанс попасть в аварию. 
  • Не начинайте новые дела. В народе верят, что того, кто ослушается этого запрета, ждут финансовые проблемы.

Что можно делать 21 июля:

  • Праздновать свадьбу. Браки, заключенные в день Казанской летней будут счастливыми и крепкими. 
  • Можно заняться прополкой огорода. Это поможет сделать урожай более богатым и вкусным. 
  • Можно сходить в церковь и помолиться Божьей Матери, причаститься. Храмы в этот день проводят крестные ходы.
  • Начать готовить погреба к зиме. 


Приметы на 21 июля: 

  • Купаться в этот день нельзя, так как можно потревожить Водяного и утонуть. 
  • Если в лесах поспевает черника, то можно приступать к уборке озимой ржи.
  • Появилось больше пчел – скоро наступит жара.
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Крушение "Боинга" МН17: Нидерланды объявили России "судебную войну"

В ЕСПЧ заявили, что пока не задавали Москве никаких вопросов

О каких льготах знают не все российские пенсионеры

Старики могут не платить некоторые налоги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей