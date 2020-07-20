Приметы на 21 июля: что можно и нельзя делать в день Казанской иконы Божьей Матери
Лучше не заниматься стиркой и уборкой, а также категорически запрещается ссориться и ругаться
В этот день православные отмечают день явления Казанской иконы Божией Матери. Образ стал одним из самых почитаемых среди православных: лик есть в каждом храме.
Что нельзя делать 21 июля:
- Лучше не заниматься уборкой, стиркой и шитьем. Отложите тяжелый труд на другой день.
- Ни в коем случае нельзя ссориться, плакать, грустить и сквернословить.
- Не стоит садиться за руль, в особенности, если дорога будет дальней. Есть шанс попасть в аварию.
- Не начинайте новые дела. В народе верят, что того, кто ослушается этого запрета, ждут финансовые проблемы.
Что можно делать 21 июля:
- Праздновать свадьбу. Браки, заключенные в день Казанской летней будут счастливыми и крепкими.
- Можно заняться прополкой огорода. Это поможет сделать урожай более богатым и вкусным.
- Можно сходить в церковь и помолиться Божьей Матери, причаститься. Храмы в этот день проводят крестные ходы.
- Начать готовить погреба к зиме.
Приметы на 21 июля:
- Купаться в этот день нельзя, так как можно потревожить Водяного и утонуть.
- Если в лесах поспевает черника, то можно приступать к уборке озимой ржи.
- Появилось больше пчел – скоро наступит жара.