Приметы на 21 июля: что можно и нельзя делать в день Казанской иконы Божьей Матери

Фото: pixabay.com

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Лучше не заниматься стиркой и уборкой, а также категорически запрещается ссориться и ругаться

В этот день православные отмечают день явления Казанской иконы Божией Матери. Образ стал одним из самых почитаемых среди православных: лик есть в каждом храме. Что нельзя делать 21 июля: Лучше не заниматься уборкой, стиркой и шитьем. Отложите тяжелый труд на другой день.

Ни в коем случае нельзя ссориться, плакать, грустить и сквернословить.

Не стоит садиться за руль, в особенности, если дорога будет дальней. Есть шанс попасть в аварию.

Не начинайте новые дела. В народе верят, что того, кто ослушается этого запрета, ждут финансовые проблемы. Что можно делать 21 июля: Праздновать свадьбу. Браки, заключенные в день Казанской летней будут счастливыми и крепкими.

Можно заняться прополкой огорода. Это поможет сделать урожай более богатым и вкусным.

Можно сходить в церковь и помолиться Божьей Матери, причаститься. Храмы в этот день проводят крестные ходы.

Начать готовить погреба к зиме.

Приметы на 21 июля: Купаться в этот день нельзя, так как можно потревожить Водяного и утонуть.

Если в лесах поспевает черника, то можно приступать к уборке озимой ржи.

Появилось больше пчел – скоро наступит жара.

