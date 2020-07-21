Приметы на 22 июля: что нельзя делать в Черничный день

Приметы на 22 июля: что нельзя делать в Черничный день
Фото: Bernd Settnik/ZB/www.globallookpress.com
В среду лучше не устраивать сцен ревности и избегать семейных ссор

В этот день православные христиане чтут память мучеников Панкратия и Кирилла. А в народном календаре 22 июля считается Черничным днем. 

Что нельзя делать 22 июля: 

  • Работу лучше перенести на другой день, поскольку это не самый подходящий период для дел и начинаний. 
  • Не отказывайте в помощи тем, кто о ней просит. В этот день необходимо оказывать поддержку всем, кто в ней нуждается. 
  • Категорически запрещается конфликтовать, ссориться и сквернословить. 
  • Ругаться с родителями тоже не стоит: лучше переступить через себя и сгладить конфликт. 


Что можно делать 22 июля: 

  • Этот день отлично подойдет для переезда, особенно на дальние расстояния. 
  • Девушки в этот день могут посвятить время себе и, например, осветлить волосы. Такая процедура поможет вытеснить негатив. 
  • Можно сделать небольшую уборку дома, а вечером отдохнуть. 
  • Собирать и есть чернику. Считается, что 22 июля ягоды обладают чудотворной силой. Они помогают похудеть, укрепить иммунитет, улучшить зрение. 


Приметы на 22 июля:

  • Тусклая Луна – к затяжным дождям в конце месяца.
  • Если лягушки тихо квакают – будет дождь, громко – к солнечной теплой погоде, молчат – похолодает. 
  • Черника не успела созреть к 22 июля – грядет холодная осень.
  • Наступала пора сбора урожая огурцов. Первый из них нужно было в тайне от соседей закопать в землю, чтобы урожай в этом году был богатым. 


Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на июль. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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