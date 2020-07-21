Приметы на 22 июля: что нельзя делать в Черничный день
В среду лучше не устраивать сцен ревности и избегать семейных ссор
В этот день православные христиане чтут память мучеников Панкратия и Кирилла. А в народном календаре 22 июля считается Черничным днем.
Что нельзя делать 22 июля:
- Работу лучше перенести на другой день, поскольку это не самый подходящий период для дел и начинаний.
- Не отказывайте в помощи тем, кто о ней просит. В этот день необходимо оказывать поддержку всем, кто в ней нуждается.
- Категорически запрещается конфликтовать, ссориться и сквернословить.
- Ругаться с родителями тоже не стоит: лучше переступить через себя и сгладить конфликт.
Что можно делать 22 июля:
- Этот день отлично подойдет для переезда, особенно на дальние расстояния.
- Девушки в этот день могут посвятить время себе и, например, осветлить волосы. Такая процедура поможет вытеснить негатив.
- Можно сделать небольшую уборку дома, а вечером отдохнуть.
- Собирать и есть чернику. Считается, что 22 июля ягоды обладают чудотворной силой. Они помогают похудеть, укрепить иммунитет, улучшить зрение.
Приметы на 22 июля:
- Тусклая Луна – к затяжным дождям в конце месяца.
- Если лягушки тихо квакают – будет дождь, громко – к солнечной теплой погоде, молчат – похолодает.
- Черника не успела созреть к 22 июля – грядет холодная осень.
- Наступала пора сбора урожая огурцов. Первый из них нужно было в тайне от соседей закопать в землю, чтобы урожай в этом году был богатым.
Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на июль.