Приметы на 23 июля: что нельзя делать в день Антония Громоносца

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В этот день не стоит кричать и ругаться, иначе можно навлечь на себя беду

По православному календарю 23 июля христиане чтут память основателя Киево-Печерской Лавры – преподобного Антония Печерского. В народе его стали называть Громовержцем, поскольку в этот день большое значение имел гром, с ним связывали множество примет. Что нельзя делать 23 июля: Не рекомендуется носить грязную и неопрятную одежду, иначе можно навлечь на себя серьезную болезнь.

Походы в парикмахерскую лучше перенести на другой день. Считается, что если стричь в этот день волосы, то таким образом укорачивается судьба.

Ни в коем случае нельзя ругаться и даже просто громко разговаривать. Лучшим решением всех споров станет проведение мирных переговоров.

Что можно делать 23 июля: В этот день можно сходить в баню и хорошенько попариться. Считалось, что такой ритуал отгоняет проблемы со здоровьем.

Благоприятный день для того, чтобы отправиться в путешествие.

Также стоит заняться планированием: чем детальнее и продуманнее будут ваши планы, тем больше вероятность, что они сбудутся.

Приметы на 23 июля: Если стебли картофеля тянутся к солнцу – к хорошей погоде, поникли – к дождливой.

стебли картофеля тянутся к солнцу – к хорошей погоде, поникли – к дождливой. Много ряски на воде – к хорошему и успешному году.

Если с утра трава сухая и без росы, значит, ближе к ночи пойдет дождь.

Уменьшился уровень воды в водоемах – к теплой погоде. Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на июль.

