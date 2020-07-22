Приметы на 23 июля: что нельзя делать в день Антония Громоносца

Приметы на 23 июля: что нельзя делать в день Антония Громоносца
Фото: pixabay.com
В этот день не стоит кричать и ругаться, иначе можно навлечь на себя беду

По православному календарю 23 июля христиане чтут память основателя Киево-Печерской Лавры – преподобного Антония Печерского. В народе его стали называть Громовержцем, поскольку в этот день большое значение имел гром, с ним связывали множество примет. 

Что нельзя делать 23 июля:

  • Не рекомендуется носить грязную и неопрятную одежду, иначе можно навлечь на себя серьезную болезнь. 
  • Походы в парикмахерскую лучше перенести на другой день. Считается, что если стричь в этот день волосы, то таким образом укорачивается судьба. 
  • Ни в коем случае нельзя ругаться и даже просто громко разговаривать. Лучшим решением всех споров станет проведение мирных переговоров. 


Что можно делать 23 июля: 

  • В этот день можно сходить в баню и хорошенько попариться. Считалось, что такой ритуал отгоняет проблемы со здоровьем. 
  • Благоприятный день для того, чтобы отправиться в путешествие. 
  • Также стоит заняться планированием: чем детальнее и продуманнее будут ваши планы, тем больше вероятность, что они сбудутся. 


Приметы на 23 июля:

  • Если стебли картофеля тянутся к солнцу – к хорошей погоде, поникли – к дождливой.
  • Много ряски на воде – к хорошему и успешному году.
  • Если с утра трава сухая и без росы, значит, ближе к ночи пойдет дождь. 
  • Уменьшился уровень воды в водоемах – к теплой погоде. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на июль. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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