Приметы на 24 июля: что нельзя делать в день святой Ольги

Приметы на 24 июля: что нельзя делать в день святой Ольги
Фото: Bernd Marz/dpa/www.globallookpress.com
Не стоит в этот день слишком усердствовать на работе, а также лучше не ругаться с близкими

В пятницу 24 июля православные христиане чтут память Святой Ольги. Княгиня отравилась в Константинополь и приняла там крещение, взяв имя Елена. Обратно в Киев правительница  вернулась с иконами и библиями.  

Что нельзя делать 24 июля: 

  • Ни в коем случае нельзя ругаться: ни с близкими, ни с окружающими. Иначе человек оскверняет свою душу. 
  • Запрещается лениться и ничего не делать: можно сходить в лес за ягодами и грибами.
  • Лучше не брать в этот день денег в долг. 
  • Лучше не одалживать хлеб и соль. 
  • Также нельзя в день Святой Ольги ставить мирские дела превыше духовных.


Что можно делать 24 июля: 

  • Если девушка хочет поскорее выйти замуж, в этот день можно просить высшие силы об удачном замужестве. 
  • Лучше сходить в церковь и преклониться перед иконой Ольги. 
  • Нужно проявлять снисходительность по отношению к окружающим, а также быть милосердным и всепрощающим. 


Приметы на 24 июля:

  • Раскатистый гром сулит отменную рыбную ловлю. 
  • Если с утра на траве росы, тогда урожай огурцов и помидоров будет скудным. 
  • Теплый солнечный день – к хорошему урожаю зерновых.
  • Надоедливая мошкара  это хороший знак, который говорит о том, что осенью будет много грибов.

Напомним, что ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на июль. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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