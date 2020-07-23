Приметы на 24 июля: что нельзя делать в день святой Ольги
прочитано 103 раза
Не стоит в этот день слишком усердствовать на работе, а также лучше не ругаться с близкими
В пятницу 24 июля православные христиане чтут память Святой Ольги. Княгиня отравилась в Константинополь и приняла там крещение, взяв имя Елена. Обратно в Киев правительница вернулась с иконами и библиями.
Что нельзя делать 24 июля:
Ни в коем случае нельзя ругаться: ни с близкими, ни с окружающими. Иначе человек оскверняет свою душу.
Запрещается лениться и ничего не делать: можно сходить в лес за ягодами и грибами.
Лучше не брать в этот день денег в долг.
Лучше не одалживать хлеб и соль.
Также нельзя в день Святой Ольги ставить мирские дела превыше духовных.
Что можно делать 24 июля:
Если девушка хочет поскорее выйти замуж, в этот день можно просить высшие силы об удачном замужестве.
Лучше сходить в церковь и преклониться перед иконой Ольги.
Нужно проявлять снисходительность по отношению к окружающим, а также быть милосердным и всепрощающим.
Приметы на 24 июля:
Раскатистый гром сулит отменную рыбную ловлю.
Если с утра на траве росы, тогда урожай огурцов и помидоров будет скудным.
Теплый солнечный день – к хорошему урожаю зерновых.
Надоедливая мошкара это хороший знак, который говорит о том, что осенью будет много грибов.
Напомним, что ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на июль.