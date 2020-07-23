Приметы на 24 июля: что нельзя делать в день святой Ольги

Фото: Bernd Marz/dpa/www.globallookpress.com

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Не стоит в этот день слишком усердствовать на работе, а также лучше не ругаться с близкими

В пятницу 24 июля православные христиане чтут память Святой Ольги. Княгиня отравилась в Константинополь и приняла там крещение, взяв имя Елена. Обратно в Киев правительница вернулась с иконами и библиями. Что нельзя делать 24 июля: Ни в коем случае нельзя ругаться: ни с близкими, ни с окружающими. Иначе человек оскверняет свою душу.

Запрещается лениться и ничего не делать: можно сходить в лес за ягодами и грибами.

Лучше не брать в этот день денег в долг.

Лучше не одалживать хлеб и соль.

Также нельзя в день Святой Ольги ставить мирские дела превыше духовных.

Что можно делать 24 июля: Если девушка хочет поскорее выйти замуж, в этот день можно просить высшие силы об удачном замужестве.

Лучше сходить в церковь и преклониться перед иконой Ольги.

Нужно проявлять снисходительность по отношению к окружающим, а также быть милосердным и всепрощающим.

Приметы на 24 июля: Раскатистый гром сулит отменную рыбную ловлю.

Если с утра на траве росы, тогда урожай огурцов и помидоров будет скудным.

Теплый солнечный день – к хорошему урожаю зерновых.

Надоедливая мошкара это хороший знак, который говорит о том, что осенью будет много грибов.



Напомним, что ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на июль.