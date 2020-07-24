Приметы на 25 июля: что нельзя делать в Проклов день

Приметы на 25 июля: что нельзя делать в Проклов день
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По поверью, роса в этот день обладала чудотворным эффектом

Этот день назывался Проклом-плакальщиком. 25 июля наши предки чтили память этого святого мученика и его дяди Илария. Православные верили, что в эту дату роса обладала целебными свойствами. Также люди с самого утра торопились собрать урожай, чтобы он не испортился от повышенной влажности.  

Что можно и нельзя делать 25 июля

25 июля предки вставали очень рано и шли собирать росу. Они верили, что с ее помощью смогут избавиться от многих болезней и защитить себя от сглаза и порчи. А девушки, желая сохранить свою молодость, умывались утренней росой. Беременные дамы пили ее, чтоб роды прошли легко. 

Такую воду использовали и для приготовления различных травяных снадобий. Ими обтирали младенцев. Предки считали, что так они смогут избавить малышей от злых духов.

Запрещалось в Проклов день выполнять тяжелый физический труд и шить. Нельзя было и ругаться, произносить бранные слова. Православные были уверенны, что весь негатив, исходящий в этот день от человека, возвращался вскоре к нему с преумноженной силой.

Приметы на 25 июля

Если в эту дату утром предки наблюдали туман, а росы не было – к плохому урожаю и бедам. Люди верили, что какой погода будет 25 июля, такой ожидается и вся осень. Слишком холодная погода в эту дату также сулила морозную зиму.

А вот громкое жужжание пчел означало, что в скором будет жара. Множество грибов в лесу – к прохладной погоде.  

Ранее "Утро.ру" делилось подробным гороскопом на весь июль для каждого знака зодиака. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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