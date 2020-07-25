Приметы на 26 июля: что нельзя делать в день Гаврилы Летнего

Приметы на 26 июля: что нельзя делать в день Гаврилы Летнего
Фото: Paul Zinken/ZB/www.globallookpress.com
Наши предки начинали жатву в полях и собирали хлебный урожай

26 июля (или 13 по старому стилю) православные отмечают день архангела Гавриила. Этому святому в течение года отводят еще один день в календаре в начале апреля. 

Считается, что Гавриил охраняет всех верующих, а молитвы, которые они обращают к нему, обладают невероятной силой. Архангел защищает от бед и приносит благополучие в дом. Женщины, которые никак не могут стать матерями просят у него своего благословения. 

День Гаврилы Летного один из немногих церковных праздников, когда нет запрета на труд – наоборот, лениться запрещено. Обычно крестьяне начинали в это время сбор урожая пшеницы до тех пор, пока грозовые дожди не зальют поля. 

Приметы на 26 июля

  • Если в Гавриилов день стоит засушливая погода, то и осенью дожди не будут заливать. 
  • Грачи начали собираться в стаи – осень в этом году будет ранней. 
  • Если в этот день пошел дождь, то не жди хорошего урожая. 
  • Считали, что рожденный в этот день может творить чудеса.
  • Споткнулись три раза при выходе из дома – лучше жилье не покидать. 

Что можно и нельзя делать

  • Запрещено раскидывать или выбрасывать хлеб.
  • Хороший труд в этот день – к достатку до конца года. 
  • Запрещены ссоры и споры в доме.
  • Сидеть без дела нельзя – обязательно нужно найти себе работу. 

Ранее "Утро.ру" делилось подробным гороскопом на весь июль для каждого знака зодиака.  

Евгения НАГОРСКАЯ

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