Наши предки начинали жатву в полях и собирали хлебный урожай

26 июля (или 13 по старому стилю) православные отмечают день архангела Гавриила. Этому святому в течение года отводят еще один день в календаре в начале апреля.

Считается, что Гавриил охраняет всех верующих, а молитвы, которые они обращают к нему, обладают невероятной силой. Архангел защищает от бед и приносит благополучие в дом. Женщины, которые никак не могут стать матерями просят у него своего благословения.

День Гаврилы Летного один из немногих церковных праздников, когда нет запрета на труд – наоборот, лениться запрещено. Обычно крестьяне начинали в это время сбор урожая пшеницы до тех пор, пока грозовые дожди не зальют поля.

Приметы на 26 июля

Если в Гавриилов день стоит засушливая погода, то и осенью дожди не будут заливать.

Грачи начали собираться в стаи – осень в этом году будет ранней.

Если в этот день пошел дождь, то не жди хорошего урожая.

Считали, что рожденный в этот день может творить чудеса.

Споткнулись три раза при выходе из дома – лучше жилье не покидать.

Что можно и нельзя делать

Запрещено раскидывать или выбрасывать хлеб.

Хороший труд в этот день – к достатку до конца года.

Запрещены ссоры и споры в доме.

Сидеть без дела нельзя – обязательно нужно найти себе работу.

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