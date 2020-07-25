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26 июля (или 13 по старому стилю) православные отмечают день архангела Гавриила. Этому святому в течение года отводят еще один день в календаре в начале апреля.
Считается, что Гавриил охраняет всех верующих, а молитвы, которые они обращают к нему, обладают невероятной силой. Архангел защищает от бед и приносит благополучие в дом. Женщины, которые никак не могут стать матерями просят у него своего благословения.
День Гаврилы Летного один из немногих церковных праздников, когда нет запрета на труд – наоборот, лениться запрещено. Обычно крестьяне начинали в это время сбор урожая пшеницы до тех пор, пока грозовые дожди не зальют поля.
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