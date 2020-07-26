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Православные в понедельник чтят память апостола Акилы и преподобного Стефана Махрищицкого, которого прозвали Чудотворцем. На Руси считалось, что 27 июля, когда лето начинает идти на спад, солома приобретала целебные свойства.
Что можно делать 27 июля
1. В этот день принято молиться Стефану Чудотворцу, чтобы защититься от бед.
2. Понедельник подойдет для того, чтобы заняться благотворительностью. Не стоит отказывать людям в помощи.
3. Грибникам в этот день будет сопутствовать удача, поэтому можно смело отправляться в лес.
4. Полезно куда-нибудь уехать, хотя бы за город, на день.
Что нельзя делать 27 июля
1. В понедельник нельзя лениться. Лучше в этот день заняться чем-то интеллектуальным, например, почитать. Или хотя бы не сидеть дома.
2. Вести переговоры в этот день не стоит. Они не приведут к нужному результату, а даже, наоборот, могут вызвать проблемы.
3. Запрещается выбрасывать остатки еды со стола.
4. Не нужно давать деньги в долг.
Приметы на 27 июля
1. Дождь в понедельник – к осадкам в течение всей недели. А вот если дождя не будет, то осень выдастся сухая.
2. Теплая погода – к хорошему урожаю.
3. Жаркий остаток лета предвещают пролетающие птицы, яркие звезды и плавающие в водоеме чайки.
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