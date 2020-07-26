Приметы на 27 июля: что нельзя делать в день Стефана Чудотворца

Приметы на 27 июля: что нельзя делать в день Стефана Чудотворца
Фото: Hinze, K/Arco Images GmbH/www.globallookpress.com
В этот день опасно лениться - можно навлечь на себя беду

Православные в понедельник чтят память апостола Акилы и преподобного Стефана Махрищицкого, которого прозвали Чудотворцем. На Руси считалось, что 27 июля, когда лето начинает идти на спад, солома приобретала целебные свойства. 

Что можно делать 27 июля

1. В этот день принято молиться Стефану Чудотворцу, чтобы защититься от бед.

2. Понедельник подойдет для того, чтобы заняться благотворительностью. Не стоит отказывать людям в помощи. 

3. Грибникам в этот день будет сопутствовать удача, поэтому можно смело отправляться в лес. 

4. Полезно куда-нибудь уехать, хотя бы за город, на день. 

Что нельзя делать 27 июля

1. В понедельник нельзя лениться. Лучше в этот день заняться чем-то интеллектуальным, например, почитать. Или хотя бы не сидеть дома.

2. Вести переговоры в этот день не стоит. Они не приведут к нужному результату, а даже, наоборот, могут вызвать проблемы. 

3. Запрещается выбрасывать остатки еды со стола. 

4. Не нужно давать деньги в долг. 

Приметы на 27 июля

1. Дождь в понедельник – к осадкам в течение всей недели. А вот если дождя не будет, то осень выдастся сухая. 

2. Теплая погода – к хорошему урожаю.

3. Жаркий остаток лета предвещают пролетающие птицы, яркие звезды и плавающие в водоеме чайки. 

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на весь июль.

Полина ИВАНОВА

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