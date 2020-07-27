Приметы на 28 июля: что нельзя делать в день Крещения Руси

Приметы на 28 июля: что нельзя делать в день Крещения Руси
Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В этот праздник категорически нельзя отказывать в помощи тем, кто о ней просит.

По православному календарю 28 июля христиане чтут память святого князя, который 988 году, принял христианскую веру и вернулся в Киев, чтобы окрестить весь русский народ. 

Что нельзя делать 28 июля:

  • В этот день нельзя жаловаться на свои проблемы: сохраняйте оптимизм и верьте в лучшее. 
  • Также не стоит ссориться и сквернословить. Лучше провести этот день в хорошем настроении и забыть о негативных эмоциях.
  • Нельзя отказывать в помощи, особенно родным, близким и друзьям. 
  • Отложите выполнение тяжелой работы на другой день. Не стоит в этот день заниматься стиркой и уборкой.   Выполнять можно только неотложные дела. 


Что можно делать 28 июля: 

  • Можно принять волевое решение и попытаться избавиться от дурных привычек. 
  • Стоит сходить в церковь и посетить массовые мероприятия: молебны или крестные ходы.
  • Можно загадывать даже самые смелые желания. При этом важно помнить, что просить нужно для себя. 


Народные приметы на 28 июля: 

  • Если гремит громкий гром – ждите дождя.
  • Дождь с утра – к солнечной и ясной погоде.
  • Если работать 28 июля – то это к беде и ночным кошмарам. 
  • Если в поле громко стрекочут кузнечики – к зною. 
  • Если после дождя нет радуги, это значит, что будет ясная и солнечная погода. 

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на весь июль.

Юлия МИХАЙЛОВА

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