Приметы на 28 июля: что нельзя делать в день Крещения Руси
В этот праздник категорически нельзя отказывать в помощи тем, кто о ней просит.
По православному календарю 28 июля христиане чтут память святого князя, который 988 году, принял христианскую веру и вернулся в Киев, чтобы окрестить весь русский народ.
Что нельзя делать 28 июля:
- В этот день нельзя жаловаться на свои проблемы: сохраняйте оптимизм и верьте в лучшее.
- Также не стоит ссориться и сквернословить. Лучше провести этот день в хорошем настроении и забыть о негативных эмоциях.
- Нельзя отказывать в помощи, особенно родным, близким и друзьям.
- Отложите выполнение тяжелой работы на другой день. Не стоит в этот день заниматься стиркой и уборкой. Выполнять можно только неотложные дела.
Что можно делать 28 июля:
- Можно принять волевое решение и попытаться избавиться от дурных привычек.
- Стоит сходить в церковь и посетить массовые мероприятия: молебны или крестные ходы.
- Можно загадывать даже самые смелые желания. При этом важно помнить, что просить нужно для себя.
Народные приметы на 28 июля:
- Если гремит громкий гром – ждите дождя.
- Дождь с утра – к солнечной и ясной погоде.
- Если работать 28 июля – то это к беде и ночным кошмарам.
- Если в поле громко стрекочут кузнечики – к зною.
- Если после дождя нет радуги, это значит, что будет ясная и солнечная погода.
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