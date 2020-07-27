Приметы на 28 июля: что нельзя делать в день Крещения Руси

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В этот праздник категорически нельзя отказывать в помощи тем, кто о ней просит.

По православному календарю 28 июля христиане чтут память святого князя, который 988 году, принял христианскую веру и вернулся в Киев, чтобы окрестить весь русский народ. Что нельзя делать 28 июля: В этот день нельзя жаловаться на свои проблемы: сохраняйте оптимизм и верьте в лучшее.

Также не стоит ссориться и сквернословить. Лучше провести этот день в хорошем настроении и забыть о негативных эмоциях.

Нельзя отказывать в помощи, особенно родным, близким и друзьям.

Отложите выполнение тяжелой работы на другой день. Не стоит в этот день заниматься стиркой и уборкой. Выполнять можно только неотложные дела.

Что можно делать 28 июля: Можно принять волевое решение и попытаться избавиться от дурных привычек.

Стоит сходить в церковь и посетить массовые мероприятия: молебны или крестные ходы.

Можно загадывать даже самые смелые желания. При этом важно помнить, что просить нужно для себя.

Народные приметы на 28 июля: Если гремит громкий гром – ждите дождя.

Дождь с утра – к солнечной и ясной погоде.

Если работать 28 июля – то это к беде и ночным кошмарам.

Если в поле громко стрекочут кузнечики – к зною.

Если после дождя нет радуги, это значит, что будет ясная и солнечная погода.



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