Постарайтесь в этот день сохранять позитивный настрой и хорошее настроение

По православному календарю в этот день чтят память мученика Афиногена и его учеников. Во время праздника в честь языческих богов воинам было приказано убивать тех, кто верил в Христа.

Что нельзя делать 29 июля:

Категорически нельзя ругаться и сквернословить, поскольку считается, что подобная негативная энергия вернется вам в будущем в гораздо большем размере.

Не стоит в этот день подметать и мыть пол. Таким образом вы убираете из своей жизни здоровье и удачу.

Лучше воздержаться от приема пищи животного происхождения.

Просить повышения зарплаты или должности не надо, 29 июля считается неблагоприятным для этого днем.





Что можно делать 29 июля:

Можно сходить в гости или встретиться с хорошими друзьями. Это привлечет удачу.

Среда подходит для домашних хлопот, которые не требуют больших усилий.

Лучше в этот день быть в хорошем настроении.

Можно посвятить время уходу за собой.





Народные приметы на 29 июля:

Если утренняя роса держится на траве до обеда – к жаре.

Ботва у моркови поникла – к дождливой погоде.

Хороший знак – найти раздвоенный ржаной колос. Тот, кому удастся это сделать, будет жить в достатке.

Если на закате в небе желтые облака – к дождю, который начнется утром.

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