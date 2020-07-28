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По православному календарю в этот день чтят память мученика Афиногена и его учеников. Во время праздника в честь языческих богов воинам было приказано убивать тех, кто верил в Христа.
Что нельзя делать 29 июля:
Что можно делать 29 июля:
Народные приметы на 29 июля:
Если на закате в небе желтые облака – к дождю, который начнется утром.
Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп для всех знаков зодиака на август.
В начале 2021 года выплаты проиндексируются на 6,3%
Спрос на отдых в этой стране резко вырос, соответственно, поднялись и цены