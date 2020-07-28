Приметы на 29 июля: что нельзя делать в день Афиногена

Приметы на 29 июля: что нельзя делать в день Афиногена
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Постарайтесь в этот день сохранять позитивный настрой и хорошее настроение

По православному календарю в этот день чтят память мученика Афиногена и его учеников. Во время праздника в честь языческих богов воинам было приказано убивать тех, кто верил в Христа. 

Что нельзя делать 29 июля: 

  • Категорически нельзя ругаться и сквернословить, поскольку считается, что подобная негативная энергия вернется вам в будущем в гораздо большем размере.
  • Не стоит в этот день подметать и мыть пол. Таким образом вы убираете из своей жизни здоровье и удачу. 
  • Лучше воздержаться от приема пищи животного происхождения. 
  • Просить повышения зарплаты или должности не надо, 29 июля считается неблагоприятным для этого днем. 


Что можно делать 29 июля: 

  • Можно сходить в гости или встретиться с хорошими друзьями. Это привлечет удачу. 
  • Среда подходит для домашних хлопот, которые не требуют больших усилий. 
  • Лучше в этот день быть в хорошем настроении.
  • Можно посвятить время уходу за собой. 


Народные приметы на 29 июля:

  • Если утренняя роса держится на траве до обеда  – к жаре.
  • Ботва у моркови поникла – к дождливой погоде. 
  • Хороший знак – найти раздвоенный ржаной колос. Тот, кому удастся это сделать, будет жить в достатке. 

  • Если на закате в небе желтые облака – к дождю, который начнется утром. 

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп для всех знаков зодиака на август. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Как будут расти пенсии до 2024 года: в Минтруде дали ответ

В начале 2021 года выплаты проиндексируются на 6,3%

Турция в августе: какие города откроют и о чем нужно помнить туристу

Спрос на отдых в этой стране резко вырос, соответственно, поднялись и цены

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей