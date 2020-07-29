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Марина Антиохийской известна православному миру как жертва гонений на христиан. Отец ее был язычником, но девушка решила принять христианство. За это ее отправили в тюрьму, а позже обезглавили.
Что нельзя делать 30 июля
1. На Руси считалось, что гроза на 30 июля таит в себе большую опасность. Глядеть на буйство стихии нельзя – злая сила может лишить человека зрения.
2. В этот день лучше воздержаться от предложения о замужестве. Наши предки верили, что справленная 30 июля свадьба приведет к скорому разрыву любящих сердец.
3. Также это время неблагоприятно для транжирства. Крупные покупки могут обернуться против своего владельца.
4. А еще на Руси никогда не шумели в этот день в лесу, так как верили, что на них могут наброситься злые силы.
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