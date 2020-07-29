В этот день православные чтут память великомученицы Марины Антиохийской

Марина Антиохийской известна православному миру как жертва гонений на христиан. Отец ее был язычником, но девушка решила принять христианство. За это ее отправили в тюрьму, а позже обезглавили.

Что нельзя делать 30 июля

1. На Руси считалось, что гроза на 30 июля таит в себе большую опасность. Глядеть на буйство стихии нельзя – злая сила может лишить человека зрения.

2. В этот день лучше воздержаться от предложения о замужестве. Наши предки верили, что справленная 30 июля свадьба приведет к скорому разрыву любящих сердец.

3. Также это время неблагоприятно для транжирства. Крупные покупки могут обернуться против своего владельца.

4. А еще на Руси никогда не шумели в этот день в лесу, так как верили, что на них могут наброситься злые силы.

Приметы на 30 июля



На небесах видны огненные всполохи – быть пожару. Погода на 30 июля скажет, каким будет сентябрь. Если встретятся присевшие на воду чайки – жди теплые деньки. Скопились у водоема стрекозы – быть ливню. Зной на 30 июля сулит суровую зиму. Везде жужжат да летают насекомые – к грозе и затяжному ливню.





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