В эту дату предки определяли, какой будет погода осенью

В этот день православные чтили память святого мученика Емилиана (Омельяна). Когда-то он подвергся физической расправе из-за того, что не пожелал отрекаться от христианства. Наши предки 31 июля верили, что днем обязательно нужно работать в поле и саду, а вечером попариться в бане.

Что можно и нельзя делать 31 июля

Запретов в эту дату было достаточно. Например, не рекомендовалось выходить на улицу после заката солнце. Предки считали, что так люди смогут уберечь себя от нечистой силы, которая "разгуливает" по улицам.

Также хозяйки 31 июля не подметали пол. Если отвергнуть этот запрет, можно было вымести из дома благополучие и здоровье. В наши дни не советуют пользоваться пылесосом в этот период. Иначе негативные последствия могут быть такими же.

Не разрешалось брать в долг и отдавать деньги 31 июля. Это могло привести к большим финансовым проблемам в ближайшем будущем. В этот день предки старались употреблять больше "правильных" продуктов и не переедать. Таковы были традиции Омельянова дня.

Кстати, все хозяйки в эту дату обязательно занимались заготовками на зиму. Считалось, что это должно было принести урожайный и благополучный год.

Приметы на 31 июля

Главной приметой этого дня было определение погоды на осень. Считалось, что, если к 31 июля у берез появились желтые листы снизу – это время года будет теплым и поздним, а вот сверху – осень будет ранней. Зарницы после длительного ненастья предрекали наступление солнечных дней. Если пауки очень активно плетут сети – к долгой сухой погоды.

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