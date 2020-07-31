Приметы на 1 августа: что можно и нельзя делать в день Макрины

Приметы на 1 августа: что можно и нельзя делать в день Макрины
Фото: pixabay.com
Ни в коем случае нельзя конфликтовать с близкими и родными

В этот день по церковному календарю чтят память преподобной Макрины Каппадокийской. На Руси святую часто называли Мокриной, поскольку по погоде в этот день предсказывали, когда наступит осень. Считалось, что если в этот день идет дождь, значит будет ранней. 

Что нельзя делать 1 августа: 

  • Нельзя ругаться и обижаться. Это привлечет неудачи. 
  • Категорически нельзя оставаться грязным. Лучше всего в этот день устроить генеральную уборку дома, следить за чистотой тела и одежды. 
  • Не нужно поднимать с земли потерянные кем-то вещи, чтобы не навлечь на себя чужие проблемы. 
  • Считается, что 1 августа нельзя есть яблоки. Это может быть стать причиной череды мелких неудач. 


Что можно делать 1 августа: 

  • Говорить друг другу приятные слова, а также можно попытаться помириться с тем, с кем вы давно уже в ссоре. 
  • Этот день считается очень благоприятным для любых начинаний. Постарайтесь не упустить шанс и будьте уверены, что перемены будут к лучшему. 
  • Считалось, что в этот день девушкам необходимо наряжаться, чтобы избежать плохой погоды и скудного урожая. 

Приметы на 1 августа: 

  • Если целый день идет дождь – в следующем году будет богатый урожай. 
  • Дуб увешан желудями – к счастью и удаче. 
  • Если в этот день хорошая и солнечная погода, тогда бабье лето будет долгим. 
  • Пауки прячутся по углам – к резкому похолоданию. 

Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп для всех знаков зодиака на август. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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