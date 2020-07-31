Ни в коем случае нельзя конфликтовать с близкими и родными

В этот день по церковному календарю чтят память преподобной Макрины Каппадокийской. На Руси святую часто называли Мокриной, поскольку по погоде в этот день предсказывали, когда наступит осень. Считалось, что если в этот день идет дождь, значит будет ранней.

Что нельзя делать 1 августа:

Нельзя ругаться и обижаться. Это привлечет неудачи.

Категорически нельзя оставаться грязным. Лучше всего в этот день устроить генеральную уборку дома, следить за чистотой тела и одежды.

Не нужно поднимать с земли потерянные кем-то вещи, чтобы не навлечь на себя чужие проблемы.

Считается, что 1 августа нельзя есть яблоки. Это может быть стать причиной череды мелких неудач.





Что можно делать 1 августа:

Говорить друг другу приятные слова, а также можно попытаться помириться с тем, с кем вы давно уже в ссоре.

Этот день считается очень благоприятным для любых начинаний. Постарайтесь не упустить шанс и будьте уверены, что перемены будут к лучшему.

Считалось, что в этот день девушкам необходимо наряжаться, чтобы избежать плохой погоды и скудного урожая.





Приметы на 1 августа:

Если целый день идет дождь – в следующем году будет богатый урожай.

Дуб увешан желудями – к счастью и удаче.

Если в этот день хорошая и солнечная погода, тогда бабье лето будет долгим.

Пауки прячутся по углам – к резкому похолоданию.





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