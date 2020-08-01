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Православные почитают в этот день пророка Илью. Издревле в этот праздник не занимались тяжелым физическим трудом. Однако если дела отложить нельзя, то можно просто помолиться и утром сходить в церковь.
Что нельзя делать 2 августа
1. На Руси в этот день не купались в водоемах. А если шел дождь, то на улицу никто не выходил. Считалось, что нечистая сила проникает в воду, что сулит беды.
2. Также нельзя выпускать во двор домашних животных, а тех, кто случайно оказался на улице, – впускать обратно. Иначе в дом, по поверьям, может попасть молния.
3. Рыбакам нельзя приносить домой рыбу с красными глазами – это к беде.
4. Во время грозы не стоит издавать громкие звуки или прятаться под деревом.
Что можно делать 2 августа
1. На Руси в этот день заготавливали различные травы.
2. Во время грозы нужно занавесить окна и надеть платок на голову, чтобы не было неприятностей.
3. В воскресенье можно устроить застолье и веселиться от души.
4. Издревле в этот день просили благополучия для себя или семьи у пророка Ильи.
5. С этого дня начинали собирать урожай гороха.
Приметы на 2 августа
1. Обильный дождь предвещает малое количество пожаров до конца года, но осадки в ближайшие дни.
2. С этого дня ночь становится длиннее, а вода холоднее.
3. Если в этот день облачно, то в следующем году можно рано сажать зерновые культуры.
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