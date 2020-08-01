Приметы на 2 августа: что нельзя делать в Ильин день

Приметы на 2 августа: что нельзя делать в Ильин день
Фото: Plempel, S./Arco Images GmbH/www.globallookpress.com
В этот день нельзя было есть землянику - можно было потерять все силы

Православные почитают в этот день пророка Илью. Издревле в этот праздник не занимались тяжелым физическим трудом. Однако если дела отложить нельзя, то можно просто помолиться и утром сходить в церковь.

Что нельзя делать 2 августа

1. На Руси в этот день не купались в водоемах. А если шел дождь, то на улицу никто не выходил. Считалось, что нечистая сила проникает в воду, что сулит беды.

2. Также нельзя выпускать во двор домашних животных, а тех, кто случайно оказался на улице, – впускать обратно. Иначе в дом, по поверьям, может попасть молния. 

3. Рыбакам нельзя приносить домой рыбу с красными глазами – это к беде. 

4. Во время грозы не стоит издавать громкие звуки или прятаться под деревом. 

Что можно делать 2 августа

1. На Руси в этот день заготавливали различные травы.

2. Во время грозы нужно занавесить окна и надеть платок на голову, чтобы не было неприятностей. 

3. В воскресенье можно устроить застолье и веселиться от души. 

4. Издревле в этот день просили благополучия для себя или семьи у пророка Ильи. 

5. С этого дня начинали собирать урожай гороха.

Приметы на 2 августа

1. Обильный дождь предвещает малое количество пожаров до конца года, но осадки в ближайшие дни. 

2. С этого дня ночь становится длиннее, а вода холоднее. 

3. Если в этот день облачно, то в следующем году можно рано сажать зерновые культуры. 

Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп для всех знаков Зодиака на август. 

Полина ИВАНОВА

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