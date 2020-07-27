Подробный прогноз на месяц для всех знаков зодиака поможет избежать неудач

Последний месяц лета преподнесет немало сюрпризов и для многих знаков станет переломным. 12 августа Венера окажется в созвездии Близнецов – это событие, в первую очередь, повлияет на личную жизнь. Особенно стоит опасаться предательства со стороны партнера.

Однако 18 августа действие планеты прекратится из-за соединения Меркурия с Солнцем. Этот период окажется благоприятным для новых начинаний: мыслительный процесс улучшится, а идеи будут возникать одна за другой. Что в августе подготовили звезды для каждого из представителей зодиакального круга – в материале "Утро.ру".

Овен

В последний месяц лета Овны окажутся как никогда упорны. Представители этого знака будут следовать к своей цели, невзирая на препятствия и внутреннюю усталость. И все же во второй половине августа астрологи советуют немного замедлиться и прислушаться к себе, чтобы убедиться в том, что выбранная дорога верна.

Телец

Прогноз на месяц для Тельцов также благоприятный. Представителям земной стихии наконец удастся обрести гармонию и завершить начатое без лишней спешки. Посвятите как можно больше времени друзьям в августе – их поддержка подарит силу и уверенность в себе.

Близнецы

А вот у Близнецов в последний месяц лета начнутся серьезные проблемы в паре, гласит любовный гороскоп. Трещина появилась еще полгода назад, и в августе все же придется поработать над отношениями. Главное – доверие и чувства друг к другу, напоминают астрологи.

Рак

Август для Раков выдастся непростым: справляться с эмоциями будет сложнее, чем обычно, а контролировать себя окажется практически невозможно. Самодисциплина и новые люди, которые появятся в жизни представителей этого знака во второй половине месяца, помогут противостоять трудностям.

Лев

Львам звезды обещают беззаботный, полный новых открытий месяц. Любовь, взаимопонимание и веселье будут сопутствовать представителям стихии огня. Астрологи советуют наслаждаться моментом и не омрачать это время негативными мыслями.

Дева

Для Дев это время окажется переломным: для них в августе наступит время пожинать плоды своих трудов как на работе, так и в личной жизни. При этом после 10-го числа у представителей этого знака появится шанс круто изменить свою жизнь: звезды обещают успех в финансовой сфере.

Весы

Весы наконец наведут порядок в своей личной жизни. И если до этого разобраться в своих желаниях не удавалось, то в августе звезды подарят представителям этого знака такую возможность. Главное – ее не упустить.

Скорпион

Скорпионы в августе вступят в новый жизненный этап. Расставание с прошлым покажется болезненным, но оно необходимо, напоминают астрологи. Звезды сулят представителям этого знака новые знакомства и перемены на работе.

Стрелец

Стрельцам, согласно гороскопу на месяц, придется разбираться с множеством мелких проблем, которые свалятся внезапно. Астрологи советуют запастись терпением и не впадать в отчаяние, ведь вознаграждение не заставит себя ждать.

Козерог

Сдержанным Козерогам звезды рекомендуют открыться для новых отношений, не скрывая своих чувств от партнера. Для представителей земной стихии пришло время показать свое умение заботиться от других, иначе холодность этого знака рискует разрушить все.

Водолей

Водолеям в августе будет казаться, что весь мир настроен против них, из-за чего представители этого знака рискуют поссориться не только с друзьями, но и с семьей. Астрологи говорят, что в этом месяце нужно отбросить сомнения и просто довериться близким.

Рыбы

Любовный гороскоп для Рыб обещает им настоящее романтическое приключение в последний месяц лета. Присмотритесь к тем, кого давно знаете: возможно именно с этим человеком вам суждено быть вместе, подсказывают звезды.

Таков подробный прогноз на август. Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.