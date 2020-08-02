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3 августа православные чтут память Онуфрия Молчаливого. Святой прославился своим молчаливым затвором и почитается в лике преподобных.
Традиции и обычаи
На Руси верили, что работа в этот день должна проходить в полном молчании. Наши предки не позволяли себе перекинуться даже парой слов. Считалось, что болтовня во время работы может привести беду в дом.
А еще русичи верили, что любая рана, полученная на Онуфрия Молчаливого, будет очень долго заживать. Поэтому 3 августа лучше не пользоваться острыми предметами.
Если к вам в дом по какой-то надобности хотят зайти неприятные вам люди, лучше отказать им в этом. Пустить 3 августа в жилище нежелательных гостей – плохая примета. Предки верили, что после такого вся будущая неделя будет хлопотной и нервной.
Еще в этот день нельзя ссориться. Крупный конфликт с близким или незнакомым человеком приведет к тому, что удача отвернется от вас на целую неделю.
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