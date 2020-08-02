В этот день не стоит болтать во время работы, иначе можно навлечь на себя беду

3 августа православные чтут память Онуфрия Молчаливого. Святой прославился своим молчаливым затвором и почитается в лике преподобных.

Традиции и обычаи

На Руси верили, что работа в этот день должна проходить в полном молчании. Наши предки не позволяли себе перекинуться даже парой слов. Считалось, что болтовня во время работы может привести беду в дом.

А еще русичи верили, что любая рана, полученная на Онуфрия Молчаливого, будет очень долго заживать. Поэтому 3 августа лучше не пользоваться острыми предметами.

Если к вам в дом по какой-то надобности хотят зайти неприятные вам люди, лучше отказать им в этом. Пустить 3 августа в жилище нежелательных гостей – плохая примета. Предки верили, что после такого вся будущая неделя будет хлопотной и нервной.

Еще в этот день нельзя ссориться. Крупный конфликт с близким или незнакомым человеком приведет к тому, что удача отвернется от вас на целую неделю.

Приметы

Если ночь холодная и свежая, то зима будет морозная и ранняя. Ливни прошли – будет осень затяжной да промозглой. Сороки громко кричат – жди теплой зимы. Выпало много росы – на хороший урожай льна можно не рассчитывать. Туманная погода сулит теплые деньки. Паук не стал плести паутину – быть ливню. В лесу там и тут желуди валяются – урожайным будет год. Теплая и сырая погода – к хорошему урожаю грибов.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на август.

