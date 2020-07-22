Астрологическое предсказание на день для мужчин и женщин

Четверг будет достаточно непростым днем для всех знаков Зодиака. 23 июля нужно быть осторожными с людьми и не вестись на провокации. Также в эту дату стоит уделить особое внимание своей семье. О том, что еще советуют звезды – в астрологическом прогнозе от "Утро.ру".

Овен

Представителям этого знака Зодиака стоит грамотно спланировать свой день. До обеда Овнам лучше уделить время на деловые переговоры и работу. Ближе к вечеру можно заняться решением личных проблем. Не бойтесь 23 июля довериться своей интуиции. Она вам очень поможет!

Телец

Тельцы 23.07.2020 будут переполнены вдохновением, появится множество новых идей. Все решения в эту дату лучше принимать самостоятельно. Окружающие могут давать не нужные советы, это может сбить вас с толку. Вечером не исключены приятные сюрпризы.

Близнецы

А вот Близнецов ждет не самый удачный день. Ваши планы могут значительно поменяться. Не теряйте самоконтроля и постарайтесь подстроиться под все новое. Также будут полезны многие навыки, приобретенные в прошлом.

Рак

Звезды советуют Ракам собраться с мыслями и направить всю свою энергию в рабочее русло. Вам помогут единомышленники. Вечер пройдет достаточно спокойно. В этот период стоит заняться домашними заботами и пообщаться с близкими.

Лев

23 июля Львы будут слишком восприимчивы. Постарайтесь остро не реагировать на слова окружающих. Лучше ограничить общение с людьми, которые любят часто высказываться негативно. Кстати, не забудьте уделить время творчеству. Это очень благоприятный день для такого рода занятий.

Дева

Не исключены конфликты в четверг. Девам стоит постараться максимально контролировать свои эмоции, чтобы не нажить себе новых проблем. Вечер будет очень насыщенным. Необходимо поучиться чему-то новому и заняться творчеством.

Весы

Весам не стоит давать обещания 23 июля. Скорее всего, вам будет достаточно сложно их выполнить. Не влезайте в рискованные дела, это может закончиться плохо. Вечером вас ждут интересные знакомства. Не исключено, что поступят новые предложения по работе.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам запастись терпением и лучше распланировать все свои дела. Постарайтесь также избегать конфликтов с окружающими, это может серьезно ухудшить ситуацию. Проявите настойчивость в работе, но не переходите границы.

Стрелец

День у Стрельцов начнется достаточно позитивно. 23.07. звезды на вашей стороне, поэтому не упустите новые возможности. Не нужно бояться высказывать свое мнение и озвучивать новые идеи. Окружающие вас поддержат.

Козерог

Очень эмоциональный день для Козерогов, согласно гороскопу на день. Поэтому стоит быть аккуратнее со словами и не совершать необдуманных поступков. Не бойтесь принимать нестандартные решения. Также вам пригодятся все знания, которые вы получили ранее.

Водолей

Водолеи могут расслабиться в этот день – удача на их стороне. Получится решить давние проблемы и найти новых союзников. Не упустите возможность провести время с близкими и друзьями. Они давно этого ждут. Не скупитесь на добрые слова.

Рыбы

А вот Рыбам нужно поберечь себя и не перенапрягаться. Будьте внимательными с окружающими, в этот день вас могут обмануть. Если недоброжелатели постараются вас спровоцировать на конфликт, лучше не поддаваться этому. Вечером уделите время своему хобби.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на всю неделю для каждого знака зодиака.