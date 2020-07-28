Астрологическое предсказание на день от "Утро.ру" для всех знаков зодиака

Многим представителям знаков Зодиака 29 июля придется изменить свои планы. Кого-то в эту дату ждут романтические встречи, а другим придется изрядно попотеть на работе для собственного блага. О том, что еще ждет каждого, – подробнее в астрологическом гороскопе от "Утро.ру".

Овен

29 июля вам сложно будет избежать неприятных ситуаций. Наиболее неблагоприятной станет первая половина дня. В такой период от Овнов будет мало что зависеть. Поэтому необходимо просто постараться оставаться в эмоциональном равновесии. Вечером ситуация значительно улучшится.

Телец

Не все в этот день пойдет быстро и по плану Тельцов. Стоит проявить терпение и гибкость. Не нужно торопиться с принятием решений. Это может сыграть с вами плохую шутку. Вечер посвятите себе и творчеству. Благоприятно будет и пообщаться с родными и друзьями.

Близнецы

Достаточно успешный день для Близнецов. Вы сможете закончить старые дела и удачно начать новые. В среду хорошо будут складывать отношения с окружающими. Благоприятный период для примирения с близкими и романтических вечеров.

Рак

В этот день Ракам придется разрываться между множеством дел. Необходимо сконцентрироваться, чтобы ничего не упустить. К вечеру от такой активности вы серьезно устанете. Не сорите деньгами 29 июля и лучше воздержитесь от крупных покупок.

Лев

Львов посетит множество идей. Этот период отлично подойдет для проведения деловых переговоров. Получится найти новых единомышленников. Некоторым представителям этого знака поступят интересные предложения по работе. 29.07.2020 в вас также может кто-то влюбиться.

Дева

Все самые энергозатратные дела Девам стоит запланировать до обеда. Внимательно слушайте все, что вам будут советовать в этот день. Вскоре такая информация очень пригодится. Вечер нужно провести в кругу близких, поговорить по душам и расслабиться.

Весы

29.07. будет для Весов очень благоприятным. Несмотря на это, придется усердно поработать и это вас очень утомит. Постарайтесь не срывать свою усталость на окружающих. Не бойтесь в этот день попросить помощи у близких. В общении стоит быть очень разборчивыми, вас могут обмануть.

Скорпион

Для Скорпионов среда – день полный вдохновения. Вы поставите перед собой интересные задачи и успешно их реализуете. Окружающие будут восхищаться вашими успехами. Вечером не исключены интересные знакомства. Возможно начало романтических отношений.

Стрелец

29 июля Стрельцам удастся решить очень много накопившихся дел. В эту дату вам особо поможет наблюдательность, не спешите в выводах. Постарайтесь построить подробный план на будущее и обсудить его с коллегами. Вечером возможны бытовые проблемы.

Козерог

У Козерогов не получится действовать по старому плану. В этот день придется решать проблемы "на ходу". Не беспокойтесь, серьезных проблем не ожидается. На работе вам очень помогут коллеги. Не исключено перемирие со старыми знакомыми.

Водолей

Водолеям стоит отказаться от работы с документами, согласно гороскопу на день. Не исключены серьезные ошибки и проблемы. Будьте внимательнее 29.07.20 и не отказывайтесь от свежих идей. В такой период вам очень поднимет настроение общение с друзьями и родными.

Рыбы

Рыбы захотят изменить планы на ближайшее будущее. Не лишним будет проанализировать свой предыдущий опыт и сделать выводы. Во второй половине дня вам придется решать бытовые дела, это слегка утомит. Завершить день лучше в компании близких друзей.

Ранее "Утро.ру" делилось подробным гороскопом для каждого знака зодиака на весь август.