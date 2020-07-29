Астрологическое предсказание на день от "Утро.ру" для каждого знака зодиака

В четверг будет достаточно неоднозначный день. 30 июля могут происходить неприятные события со многими представителями знаков Зодиака. Справиться со всеми трудностями помогут интуиция и юмор. Что еще ожидать от этой даты – подробнее в астрологическом гороскопе от "Утро.ру".

Овен

30 июля Овнам будет не просто сосредоточиться на своих делах. Вас часто станут отвлекать окружающие просьбами им помочь. Избежать конфликтных ситуаций на этой почве удастся благодаря юмору. Вечером вас кто-то очень обрадует приятным сюрпризом.

Телец

Для Тельцов это будет очень благоприятный день. Не нужно бояться 30.07. начинать новые дела и отказываться от помощи коллег. У вас получится прислушаться к нужным советам и отбросить все лишнее. Скорее всего разрешаться те вопросы, которые давно вас беспокоили.

Близнецы

В эту дату Близнецам стоит завершить все свои начатые проекты. Получится зарядиться позитивом от командной работы. Появится повод для гордости на работе. Не исключены новые знакомства, которые могут закончиться продолжительным романом.

Рак

Ракам стоит быть очень внимательными и осторожными 30.07.2020. Могут произойти чрезвычайные происшествия и серьезные конфликты. Важно в этот день постараться максимально сдерживать свои эмоции, чтобы не провоцировать разногласий. Вечером стоит побыть наедине с собой и уделить время хобби.

Лев

Для Львов день будет достаточно спокойным. Это отличный период для того, чтобы взяться за новые задачи. Получится также решить и старые проблемы. Вечером стоит провести время в кругу приятных людей и повеселиться. Возможно, у вас возникнут какие-то грандиозные планы на ближайшее будущее.

Дева

30 июля Дев порадует приятными новостями и выгодными предложениями. Очень хороший период для общения с новыми людьми и заключения деловых соглашений. Откажитесь от покупок и проявите аккуратность с деньгами. Вскоре вас также ожидает множество забот.

Весы

А вот Весам будет тяжело сосредоточиться на решении важных дел. 30 июля вам захочется помечтать и порассуждать о прошлом – это и отвлечет. Не исключено, что может случиться что-то неприятное. Такие события испортят вам настроение надолго. Вечер проведите с друзьями, они развеселят, советует гороскоп на день.

Скорпион

Скорпионам стоит решить все вопросы, связанные с деньгами. Вам очень поможет в этом деле интуиция. Ждите выгодных предложений по работе 30 июля. Также вы сможете разрешить семейные конфликты и еще больше сблизиться с родными.

Стрелец

В эту дату Стрельцы вдохновятся на новые свершения и придумают себе множество приятных дел. День пойдет не по плану. Могут произойти спонтанные встречи и покупки. Доверяйте своей интуиции и не бойтесь пробовать что-то новое.

Козерог

Козероги будут полны решимости и с блеском выйдут из сложных ситуаций. На эту дату удачно планировать деловые переговоры, они завершатся достаточно выгодными сделками. Ждите финансовых поступлений и приятных новостей. А вот к близким придется быть особо внимательными. Не исключены конфликты.

Водолей

Водолеев ждет продуктивный и утомительный день. Не отказывайтесь 30 июля от помощи окружающих. Могут всплыть наружу старые конфликты. Постарайтесь не разжигать огонь, а сгладить углы. Придется перестроить свои планы и решать срочные дела. Про отдых тоже пока забудьте.

Рыбы

Больших трудностей 30 июля Рыбам не нужно ожидать, но неприятные ситуации могут возникнуть. Займитесь решением старых дел – это очень благоприятный период для подобных действий. Вечером вас порадуют новости издалека. Появится возможность помириться со старыми знакомыми.

Ранее "Утро.ру" делилось подробным гороскопом на август.