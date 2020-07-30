Гороскоп на 31 июля 2020 года

Гороскоп на 31 июля 2020 года
Фото: Дни.ру
Астрологическое предсказание на день от "Утро.ру" для всех знаков Зодиака

В пятницу, 31 июля, будет хороший и спокойный день. Удача улыбнется тем знакам, которые будут самостоятельно принимать решения, а не следовать за толпой. Вторую половину дня можно посвятить творчеству: результаты вас порадуют. 

Овен

Первая половина дня пройдет совсем не так, как хотелось бы представителям знака. Постарайтесь сохранить самообладание, и тогда все проблемы и неурядицы разрешатся сами собой. Во второй половине дня Овны смогут добиться успехов в чем-то новом, найти ответы на сложные вопросы. 

Телец 

В эту пятницу возможны небольшие конфликты с окружающими. Однако благодаря терпению Тельцы не допустят их развития. Звезды рекомендуют вам заниматься своими делами и не обращать внимания на комментарии окружающих. Вечером можно заняться аналитической деятельностью. 

Близнецы

В этот день Близнецы будут заниматься решением чужих проблем. Как бы представителям знака не хотелось посвятить время собственным делам, окружающие не дадут этого сделать. Однако уже вечером ситуация изменится в лучшую сторону, а близкие обрадуют вас хорошими новостями.

Рак 

В пятницу 31.07.2020 не стоит лениться. Астрологи рекомендуют Ракам заняться чем-то полезным и вдохновляющим. Можно начинать учиться чему-то новому. Во второй половине дня можно увидеться с друзьями: вы хорошо проведете время вместе. Не исключены новые знакомства. 

Лев

У Львов будет насыщенный день. Вам в голову могут приходить необычные идеи: не бойтесь их реализовывать. Ваш энтузиазм 31 июля будет заразительным, поэтому вы с легкостью найдете союзников, которые с радостью помогут вам во всех ваших начинаниях. Во второй половине дня возможны денежные поступления. 

Дева

В пятницу Девам удастся найти подход абсолютно ко всем, даже к тем людям, с которыми они прежде не могли найти общий язык. Можно 31.07. заниматься обсуждением деловых и финансовых вопросов. Также в этот день окружающие могут попросить представителей знака о помощи: не стоит отказывать. 

Весы

Согласно гороскопу на день, пятница подарит много положительных эмоций. Возможны неожиданные сюрпризы, приятные встречи и хорошие новости. Не нужно бояться перемен, ведь они будут к лучшему. Также Весы смогут улучшить деловые отношения. Вечер можно провести в семейном кругу. 

Скорпион 

Не стесняйтесь попросить в этот день помощи у окружающих: справиться со всеми проблемами в одиночку будет очень трудно. Возможно получение интересных предложений. Во второй половине дня Скорпионам лучше всего отдохнуть и уделить время себе, своему здоровью. 

Стрелец

Насыщенный день. Многое будет идти не так, как было запланировано, но Стрельцам это даже понравится. Возможны небольшие денежные поступления. К сожалению, не все хорошо в личной жизни: вероятны ссоры и небольшие разногласия с близкими. Однако такие конфликты пойдут на пользу и улучшат отношения в будущем. 

Козерог 

31.07.2020 представители знака будут читать мысли окружающих и сразу догадываться об их намерениях и желаниях. Это поможет в Козерогам поиске союзников и сторонников ваших идей. Окружающие также оценят ваше умение прощать и закрывать глаза на ошибки прошлого. Вечером не исключены новые знакомства. 

Водолей

Беспокойный день. Водолеи слишком много переживают по пустякам, и все принимают слишком близко к сердцу. Постарайтесь успокоиться и понять, что нет особых причин для такого сильного волнения. Отвлечься помогут небольшие поездки, прогулки с друзьями и новые дела. 

Рыбы

Посвятите день отдыху и творчеству. Можно заняться тем, до чего долгое время не доходили руки. Вечером можно задуматься о будущем, выбрать направление, в котором представители знака будут двигаться дальше. Однако не спешите делиться своими планами с окружающими: это поможет избежать сомнений. 

Недавно "Утро.ру" делилось гороскопом на август для всех знаков зодиака. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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