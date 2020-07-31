Подробный астрологический прогноз на день от "Утро.ру" для всех знаков зодиака

В первой половине дня можно смело начинать что-то новое и приступать к реализации даже самых смелых идей. Не нужно обращать внимания на суждения окружающих, а к мнению со стороны лучше прислушиваться с осторожностью. К вечеру ситуация может ухудшиться. Будет важно суметь сохранить самообладание, но все окажутся в состоянии это сделать.

Овен

В субботу астрологи рекомендуют Овнам подумать о будущем. Можете обсудить перспективы с теми, кому доверяете, однако решение лучше принимать самостоятельно. Не исключены денежные поступления. А также появится шанс исправить ошибки, которые были допущены в прошлом.

Телец

Представителей данного знака ждет непростая суббота 1.08.2020. Для достижение поставленных задач потребуется приложить больше усилий, чем обычно. Однако ваша целеустремленность не останется незамеченной: вы привлечете новых союзников. Во второй половине дня возможны денежные поступления: потратьте их с умом.

Близнецы

Неплохой, но утомительный день ждет Близнецов. Дел будет много, а также придется заниматься тем, что вам совсем не нравятся. Во второй половине дня возможны ссоры с окружающими и друзьями. Для того, чтобы не допустить серьёзного конфликта, лучше пойти на уступки и сгладить острые углы.

Рак

Не исключены серьезные разногласия с близкими, поскольку представители знака будут слишком резки в своих высказываниях и будут отказываться кого-либо слушать. Это может негативно сказаться на взаимоотношениях даже с самыми старыми друзьями. Однако в этот день у Раков все будет получаться в работе.

Лев

День, который отлично подойдет для работы. Еще больше успехов Львы добьются, если не будут отказываться от сотрудничества и предлагаемой помощи. А вот вечером можно заняться домашними хлопотами, обустройством дома. Возможны удачные покупки.

Дева

Суббота будет наполнена яркими и положительными эмоциями. У Дев будет получаться абсолютно все. Возможно, что представителям знака даже удастся решить те проблемы, которое долгое время не давали покоя. Вечером не исключены новые полезные знакомства.

Весы

День вызовет неоднозначные эмоции. В первой половине для у представителей знака будет все получаться, благоприятно будут складываться взаимоотношения с окружающими. Не исключены рабочие предложения, которые очень заинтересуют Весов. Однако к вечеру ситуация ухудшится, будет трудно сохранять спокойствие.

Скорпион

В субботу представители знака смогут самостоятельно справиться с тем, что прежде никогда не получалось. Более того, Скорпионы охотно придут на помощь к тем, кто в ней нуждается. Вероятны денежные поступления. Скорее всего, они будут небольшими, но представители знака смогут порадовать себя и членов своей семьи.

Стрелец

Посвятите время работе и восстановлению давно утраченных деловых связей. Ваше обаяние и целеустремленность убеждают перейти на вашу сторону даже тех, кто был настроен категорически против вас. Не стоит давать обещаний, которые вы не планируете выполнять.

Козерог

Первую половину для можно провести с человеком, который вам симпатичен. Вы с легкостью очаруете его и произведете хорошее впечатление. Вечер лучше провести за работой, которая требует внимательности и осторожности. Вы не допустите ошибок, и все сделаете правильно.

Водолей

Представители знака будут идти напролом. Будет трудно, но Водолеи, кажется, совсем не видят преград. Помощь старых друзей и союзников окажется очень кстати. Настало время перемен. Однако лучше действовать спокойно и принимать решения взвешенно и обдуманно.

Рыбы

Непростой день. Возможны ссоры с коллегами, поскольку иногда вы отстаиваете свою точку зрения слишком жестко и бескомпромиссно, однако понимаете, что по-другому не получится. Нужно с осторожностью относиться к любой информации: есть вероятность, что вас пытаются обмануть.

Недавно "Утро.ру" публиковало гороскоп на август для всех знаков зодиака.

