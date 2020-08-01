Гороскоп на 2 августа 2020 года

Гороскоп на 2 августа 2020 года
Фото: Daniel Schoenen/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Подробный астрологический прогноз на день от "Утро.ру" для всех знаков Зодиака

Луна в воскресенье будет в Козероге. А это значит, что не стоит заниматься денежными вопросами. Как лучше провести второй день августа, расскажет гороскоп от "Утро.ру".

Овен

Для представителей этого знака Зодиака 02.08.2020 пройдет как никогда легко и радостно. Астрологи советуют Овнам отправиться за город и провести день в единении с природой. Можно устроить пикник в одиночестве, тогда вы обретете спокойствие и гармонию, которых вам в последнее время не хватало. 

Телец 

2 августа вы проведете в самоанализе. Тельцы смогут разобрать свои недавние ошибки и понять, как повысить свой авторитет в обществе, а также, что делать дальше. Воспользуйтесь моментом и пропишите планы хотя бы на ближайший год. Все задуманное сейчас имеет большие шансы воплотиться в реальность.

Близнецы

Близнецы будут полны энергии в воскресенье. Вам удастся переделать много полезных дел, однако не утруждайте себя слишком сильно. Сейчас есть риск подорвать здоровье. Устройте вечер для себя: примите горячую ванну или займитесь йогой. 

Рак

Представителям этого знака Зодиака пришла пора решаться на перемены. Можно начать с малого и изменить имидж, но астрологи рекомендуют не бояться и действовать масштабно. Удача будет сопутствовать вам и при смене работы и при новом романтическом знакомстве. 

Лев

Для Львов 02.08. будет непростым. С самого утра ваши эмоции и чувства будут напряжены. Постарайтесь не сорваться на близких – потом будет непросто уладить конфликт. Лучшее, что вы можете сделать для себя в воскресенье – это побыть в одиночестве.

Дева

Гороскоп на день говорит, что Девам придется выяснять отношения 2 августа. Однако день не будет плохим – разговор по душам со второй половинкой поможет устранить все недопонимания и укрепить отношения.

Весы

Первая половина дня пройдет беспокойно. У Весов мало что будет получаться с первого раза. Но уже во второй половине дня негативные тенденции сменятся на позитивные. Вечером ожидайте хорошие новости и даже сюрпризы.

Скорпион

Представители этого знака Зодиака могут смело начинать ремонт в этот день. Работы пойдут легко и быстро, а новый интерьер принесет радость и положительную энергию, которая поможет привлечь новых людей в вашу жизнь. 

Стрелец

Этот день Стрельцы хотели бы провести дома. Однако окружающие не дадут вам покоя и будут предлагать самые необычные варианты времяпрепровождения. Не стоит отказываться от их идей, даже если они покажут безумными. Проведенный день с друзьями зарядит вас по полной на всю грядущую неделю.

Козерог

2 августа Козероги проведут в домашних заботах. Генеральная уборка – то, что вам сейчас нужно. Выбросите старые и ненужные вещи, тогда появится место для новых, а вместе с ними изменится и ваша жизнь.

Водолей

Звезды предостерегают – давать в долг 02.08.2020 не стоит. Вернуть деньги не удастся. Также Водолеям стоит быть внимательнее, чтобы не наткнуться на аферистов. Лучше избежать крупных покупок в этот день.

Рыбы

Целый день вы будете в романтическом настроении. Ловите волну и устройте ужин со свечами для своей второй половинки. Свободным Рыбам астрологи советуют отправиться в людное место и не бояться знакомиться с приглянувшимися людьми – есть шанс встретить свою любовь.

Ранее "Утро.ру" делилось подробным гороскопом на весь август.

Полина ИВАНОВА

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