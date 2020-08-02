Астрологическое предсказание на день для всех знаков зодиака

Что обещают звезды на этой неделе – в предсказании от "Утро.ру".

Овен



Представители этого знака могут смело отправляться в путешествие. Звезды обещают Овнам приятное знакомство и успехи финансовых делах.



Телец



По прогнозам астрологов, 3 августа Тельцы смогут наладить отношения с близкими людьми. Главное – сдерживать свою агрессию и стараться во всем прийти к компромиссу.



Близнецы



В первую очередь, Близнецам следует обратить внимание на здоровье. Если в этот день вы заболеете, нужно серьезно отнестись к недомоганию. Также не стоит отправляться в длительные поездки.



Рак



Ракам звезды советуют воздержаться от шумных вечеринок. День лучше посвятить решению финансовых вопросов – 3 августа в этом вам будут готовы помочь влиятельный особы.



Лев



Возможны перемены в личной жизни. Для того чтобы принять правильное решение, прислушайтесь к своему сердцу. Советы посторонних людей только ухудшат ситуацию.



Дева



3 августа звезды благоволят Девам. Представителей этого знака ждут приятные известия, неожиданные сюрпризы и расположение окружающих.



Весы



Сегодня все зависит только от вас. Звезды сулят серьезные изменения в жизни. Однако будут ли они положительными, определите только вы. Главное – держать себя в руках и совершать только обдуманные поступки.



Скорпион



Не исключена крупная ссора с родными или близкими людьми. Избежать конфликта будет сложно, поэтому лучше провести этот день в одиночестве. Например, занимаясь творчеством.



Стрелец



3 августа Стрельцам выпадет шанс серьезно улучшить свое финансовое и душевное состояние, однако для этого потребуется проявить отвагу и пойти на риск.



Козерог



Неблагоприятный день. Для того чтобы минимизировать возможный ущерб, постарайтесь как можно меньше контактировать с коллегами по работе и незнакомым людьми. Также возможны финансовые потери.



Водолей



День придется посвятить домашним хлопотам. Семейные проблемы не позволят вам сконцентрироваться на работе. Серьезные деловые переговоры лучше перенести на другую дату.



Рыбы



Звезды сулят Рыбам новые знакомства. Мимолетная встречи в будущем может оказаться очень важной для вас. Также не исключены неприятные новости, связанные с близкими людьми.



Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на август для всех знаков зодиака.

