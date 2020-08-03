Астрологическое предсказание на день для всех знаков зодиака

4 августа – не то время, когда нужно принимать важные и ответственные решения. Стоит потратить его на прогулки и общение. Можно пойти себе навстречу, побаловав сладким. Главное – не переусердствовать.

Овен

Вполне удачный день, чтобы сосредоточиться на учебе и изучении чего-то нового. Также стоит подумать о том, как решить свои бытовые проблемы. Вполне вероятно, что во второй половине дня придется заново распланировать дела или изменить отношения со второй половинкой в лучшую сторону.

Телец

Творческие мысли и целеустремленность – залог к успеху в начале рабочей недели. Не стоит заключать сделки и назначать деловые встречи. Сомнительны успехи и на личном фронте.

Близнецы

Не самое лучшее время для новых знакомств. Стоит отказаться от них сегодня: это поможет вам избежать плохих советов и провокаций со стороны людей, с которыми у вас не самые прекрасные отношения.

Рак

Оптимальный день для творчества. Но важно проявлять сдержанность – это ключ к другим людям. Не идите напролом, избегайте конфликтных ситуаций с друзьями и коллегами.

Лев

Не исключено улучшение дел с финансами. Лучше всего сосредоточиться на карьере и бытовых проблемах. Хороший день для осуществления большей части задуманного. Решительность – залог положительного результата.

Дева

Возможно, именно в этот день вас ждет карьерный рост и одобрение начальства. Эффективное взаимодействие с партнерами поможет заложить еще одну деталь для улучшения финансового положения.

Весы

День прекрасного самочувствия и душевного покоя. Стремитесь к гармонии со своей половинкой, которой не хватает нежности с вашей стороны. Исключите любой намек на агрессию.

Скорпион

Вас могут ожидать неприятные новости. Не делайте глупых ошибок, особенно тех, которые касаются денежных средств. Займитесь приведением документов в порядок, избегайте того, что может навредить вашей репутации.

Стрелец

Не ищите ссор со своей любовью. Как известно, слово бывает хуже настоящего удара. Ночные сновидения могут оказаться вещими.

Козерог

Это благоприятный день для знакомств и примирения с друзьями. Однако возможны определенные просчеты и неудачи в профессиональной сфере.

Водолей

Не стоит планировать сегодня поездки и путешествия. Как показывают звезды, вполне реально заработать проблемы со здоровьем. На службе могут возникнуть проблемы, связанные с оценкой конкретной ситуации.

Рыбы

Если начать день с разумного и рационального планирования дел, то все идеи будут воплощены. Энергия и точность в деталях – то, что поможет удивить окружающих людей. Некоторые могут проявить недовольство Рыбами из-за их чувственности и быстрой скорости мысли.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на август для всех знаков зодиака.

