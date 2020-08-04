Астрологическое предсказание на день подскажет, что ждет представителей всех знаков в среду

5 августа 2020 года Луна будет находиться в созвездии Рыб. В среду из-за положения земного спутника концентрироваться на важных делах будет сложно, зато этот день отлично подойдет для творчества и активного отдыха. Что подготовили звезды представителям всех знаков зодиака – в материале "Утро.ру".

Овен

Овнам, которые часто относятся ко всему новому скептически, в среду придется искать другие пути для достижения цели. Дел 5 августа будет как никогда много, возможны незапланированные встречи, гласит прогноз на день.

Телец

Для Тельцов 5 августа окажется подходящим временем, чтобы наладить общение с друзьями и коллегами. Симпатия новых знакомых на свиданиях или деловых встречах вам обеспечена, обещают астрологи.

Близнецы

Денежный гороскоп для Близнецов сулит внезапную прибыль. При этом день для представителей этого знака будет весьма напряженным. Звезды советуют не отказывать дела на вечер 5 августа.

Рак

Начало дня принесет Ракам массу возможностей и энергии, чтобы реализовать все задуманное. А вот к вечеру возможны небольшие сложности. Тем не менее, их удастся преодолеть благодаря поддержке близких.

Лев

В среду на пути Львов возникнут непредвиденные преграды, но, несмотря на трудности, представители огненной стихии добьются успеха. Вам помогут настойчивость и целеустремленность, гласит подробный гороскоп.

Дева

Девы 5 августа с трудом будут сохранять равновесие из-за внезапных забот. Тем не менее, астрологи советуют взять себя в руки и проявить решительность, чтобы ничего не упустить.

Весы

Весы рискуют с головой погрузиться в мир иллюзий, забыв о настоящих проблемах. Звезды говорят: нужно смотреть на вещи реально и не поддаваться на провокации со стороны.

Скорпион

Скорпионам сейчас нужны союзники, и в среду их удастся найти. Согласно прогнозу, 5 августа нужно сосредоточиться на деловом общении и не отказываться от чужой помощи.

Стрелец

День сулит Стрельцам успешное завершение дел. Гороскоп на август гласит: сейчас самое удачное время для реализации новых идей и обсуждения серьезных проектов.

Козерог

Главное для Козерогов в этот день – сохранять самообладание. Звезды советуют не отчаиваться, даже если все кажется безнадежным: 5 августа вам удастся достичь того, к чему вы так долго стремились.

Водолей

В начале дня Водолеям держать себя в руках окажется тяжелее, чем обычно. Астрологи рекомендуют избегать необдуманных высказываний – в среду они могут привести к серьезным конфликтам.

Рыбы

5 августа 2020 года Рыбам придется серьезно менять планы: все пойдет не по задуманному сценарию. Умение импровизировать и смотреть на трудности с оптимизмом – вот что поможет представителям водной стихии справиться с трудностями.

Таков подробный прогноз на день для мужчин и женщин. Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на весь месяц, а также на текущую неделю.