Гороскоп на 6 августа 2020 года

Гороскоп на 6 августа 2020 года
Фото: pixabay.com
Астрологическое предсказание на день подскажет, что ждет представителей всех знаков в четверг

Луна окажется 6 августа под влиянием Нептуна. Этот день будет наполнен молчанием и чувствительностью. Ориентируетесь на чувство внутренней интуиции. Возможно, вернется надежда и вера, а былые грехи будут прощены.

Овен

Ваш энтузиазм в этот день будет где-то в стороне. Не помогут даже самые творческие идеи. Отдохните, расслабьтесь на загородном воздухе или уединитесь. Не стоит суетиться и совершать лишние движения.

Телец

День пассивности и чувствительности. Возможно, сегодняшние события логически продолжат вчерашний исход. Хорошо отдохните,  сбросьте ненужное напряжение, ослабьте эмоции.

Близнецы

Займите наблюдательную позицию и обходитесь без лишних слов. Все, что должно произойти, случится без вас. Побудьте одни, оставьте в стороне соблазны. Пересмотрите свой имидж и диету – быть может, что-то нужно сделать по-другому.

Рак

Сохраняйте эмоциональный баланс. Возможно, сегодня вы что-то вспомните, простите или забудете. Помните о своем внешнем виде, подумайте, как можно повысить свою привлекательность в глазах окружающих.

Лев

Сегодня – не время для эмоционального потока. Не срывайте с языка фразы, которые будут звучат не самым убедительным образом. Отдохните со своей половинкой, предайтесь мечтам и воспоминаниям.

Дева

Сегодня важно чувствовать атмосферу и читать поступки окружающих между строк. Нужно, чтобы ваш внутренний настрой совпадал с другими в подходящий момент, иначе вас никто не поймет.

Весы ‌‌

Возможно, вам спутают все ориентиры. Отложите важные дела и активное общение. Не стоит радикально менять свой образ и поведенческую модель. Минимум маневров.

Скорпион

День творческого вдохновения и спокойствия. Не спешите, наслаждайтесь музыкой и фильмами. Именно вас ждет новая любовь, приятный отдых или очередная ступень в хобби.

Стрелец

Лучшее время для мечтаний и философии. Направьте свою энергию в творчество. Лучше не откровенничать лишний раз с домашними, погрузитесь в себя.

Козерог

Избавьтесь от сомнений. Если не доверяете окружающим, доверьтесь своей судьбе. Посетите памятные места. Не вступайте за грань, где вас ждет суета и эмоциональная тяжесть.

Водолей

Вполне вероятно, что вам стоит определить свое отношение к материальному – подумайте, как вы питаетесь, на что тратите деньги. Не привязывайтесь к вещам из прошлого.

Рыбы

День надежд и шансов. Воспользуйтесь этим: можно что-то исправить, возродить или изменить к лучшему. Вам нужна опора и эмоциональная поддержка.

Ранее "Утро.ру" писало о подробном гороскопе для всех знаков зодиака с 3 по 9 августа.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Арендатор способного достроить "Северный поток - 2" трубоукладчика отказался от работ

Причиной могли стать угрозы санкций со стороны США

Россиян лишили смысла держать деньги в банках

Эксперты опасаются повторения кризиса 1990-х годов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей