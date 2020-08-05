Астрологическое предсказание на день подскажет, что ждет представителей всех знаков в четверг

Луна окажется 6 августа под влиянием Нептуна. Этот день будет наполнен молчанием и чувствительностью. Ориентируетесь на чувство внутренней интуиции. Возможно, вернется надежда и вера, а былые грехи будут прощены.

Овен

Ваш энтузиазм в этот день будет где-то в стороне. Не помогут даже самые творческие идеи. Отдохните, расслабьтесь на загородном воздухе или уединитесь. Не стоит суетиться и совершать лишние движения.

Телец

День пассивности и чувствительности. Возможно, сегодняшние события логически продолжат вчерашний исход. Хорошо отдохните, сбросьте ненужное напряжение, ослабьте эмоции.

Близнецы

Займите наблюдательную позицию и обходитесь без лишних слов. Все, что должно произойти, случится без вас. Побудьте одни, оставьте в стороне соблазны. Пересмотрите свой имидж и диету – быть может, что-то нужно сделать по-другому.

Рак

Сохраняйте эмоциональный баланс. Возможно, сегодня вы что-то вспомните, простите или забудете. Помните о своем внешнем виде, подумайте, как можно повысить свою привлекательность в глазах окружающих.

Лев

Сегодня – не время для эмоционального потока. Не срывайте с языка фразы, которые будут звучат не самым убедительным образом. Отдохните со своей половинкой, предайтесь мечтам и воспоминаниям.

Дева

Сегодня важно чувствовать атмосферу и читать поступки окружающих между строк. Нужно, чтобы ваш внутренний настрой совпадал с другими в подходящий момент, иначе вас никто не поймет.

Весы ‌‌

Возможно, вам спутают все ориентиры. Отложите важные дела и активное общение. Не стоит радикально менять свой образ и поведенческую модель. Минимум маневров.

Скорпион

День творческого вдохновения и спокойствия. Не спешите, наслаждайтесь музыкой и фильмами. Именно вас ждет новая любовь, приятный отдых или очередная ступень в хобби.

Стрелец

Лучшее время для мечтаний и философии. Направьте свою энергию в творчество. Лучше не откровенничать лишний раз с домашними, погрузитесь в себя.

Козерог

Избавьтесь от сомнений. Если не доверяете окружающим, доверьтесь своей судьбе. Посетите памятные места. Не вступайте за грань, где вас ждет суета и эмоциональная тяжесть.

Водолей

Вполне вероятно, что вам стоит определить свое отношение к материальному – подумайте, как вы питаетесь, на что тратите деньги. Не привязывайтесь к вещам из прошлого.

Рыбы

День надежд и шансов. Воспользуйтесь этим: можно что-то исправить, возродить или изменить к лучшему. Вам нужна опора и эмоциональная поддержка.

Ранее "Утро.ру" писало о подробном гороскопе для всех знаков зодиака с 3 по 9 августа.