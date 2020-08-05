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Луна окажется 6 августа под влиянием Нептуна. Этот день будет наполнен молчанием и чувствительностью. Ориентируетесь на чувство внутренней интуиции. Возможно, вернется надежда и вера, а былые грехи будут прощены.
Овен
Ваш энтузиазм в этот день будет где-то в стороне. Не помогут даже самые творческие идеи. Отдохните, расслабьтесь на загородном воздухе или уединитесь. Не стоит суетиться и совершать лишние движения.
Телец
День пассивности и чувствительности. Возможно, сегодняшние события логически продолжат вчерашний исход. Хорошо отдохните, сбросьте ненужное напряжение, ослабьте эмоции.
Близнецы
Займите наблюдательную позицию и обходитесь без лишних слов. Все, что должно произойти, случится без вас. Побудьте одни, оставьте в стороне соблазны. Пересмотрите свой имидж и диету – быть может, что-то нужно сделать по-другому.
Рак
Сохраняйте эмоциональный баланс. Возможно, сегодня вы что-то вспомните, простите или забудете. Помните о своем внешнем виде, подумайте, как можно повысить свою привлекательность в глазах окружающих.
Лев
Сегодня – не время для эмоционального потока. Не срывайте с языка фразы, которые будут звучат не самым убедительным образом. Отдохните со своей половинкой, предайтесь мечтам и воспоминаниям.
Дева
Сегодня важно чувствовать атмосферу и читать поступки окружающих между строк. Нужно, чтобы ваш внутренний настрой совпадал с другими в подходящий момент, иначе вас никто не поймет.
Весы
Возможно, вам спутают все ориентиры. Отложите важные дела и активное общение. Не стоит радикально менять свой образ и поведенческую модель. Минимум маневров.
Скорпион
День творческого вдохновения и спокойствия. Не спешите, наслаждайтесь музыкой и фильмами. Именно вас ждет новая любовь, приятный отдых или очередная ступень в хобби.
Стрелец
Лучшее время для мечтаний и философии. Направьте свою энергию в творчество. Лучше не откровенничать лишний раз с домашними, погрузитесь в себя.
Козерог
Избавьтесь от сомнений. Если не доверяете окружающим, доверьтесь своей судьбе. Посетите памятные места. Не вступайте за грань, где вас ждет суета и эмоциональная тяжесть.
Водолей
Вполне вероятно, что вам стоит определить свое отношение к материальному – подумайте, как вы питаетесь, на что тратите деньги. Не привязывайтесь к вещам из прошлого.
Рыбы
День надежд и шансов. Воспользуйтесь этим: можно что-то исправить, возродить или изменить к лучшему. Вам нужна опора и эмоциональная поддержка.
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