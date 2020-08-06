Гороскоп на 7 августа 2020 года

Гороскоп на 7 августа 2020 года
Фото: pixabay.com
Астрологический прогноз на день для всех знаков зодиака может избежать проблем

В пятницу Луна окажется в созвездии Рыб. В этот день может возникнуть множество непредвиденных проблем, из-за чего представителям многих знаков придется проявить особую сдержанность и самоконтроль. Чего еще ждать от звезд 7 августа 2020 года – в материале "Утро.ру".

Овен

Овнов в пятницу ждет масса дел, причем навалившиеся заботы интересными не покажутся. Не поддавайтесь соблазну все бросить, и тогда вы достигнете успеха, гласит прогноз на август.

Телец

Тельцам в этот день лучше избегать чрезмерных нагрузок и стрессовых ситуаций, говорят астрологи. Обратите внимание на свое здоровье, а вечер проведите в кругу друзей.

Близнецы

Близнецов 7 августа 2020 года ждут сюрпризы. Некоторые представители воздушной стихии отправятся в неожиданное путешествие, причем повод вовсе не обязательно будет приятным.

Рак

Плодотворный день выдастся для Раков. Согласно гороскопу, у этого знака появится возможность наладить как деловые отношения, так и личные.

Лев

В пятницу удача явно будет не на стороне Львов, поэтому придется приложить немало усилить, чтобы достичь успеха. Астрологи советуют поменьше импровизировать и действовать строго в соответствии с планом.

Дева

Девам будет сложно справляться с трудностями в одиночку, но при этом обращаться за помощью к ненадежным людям все же не стоит. Прислушивайтесь к советам, но решения принимайте только своей головой, говорят звезды.

Весы

Весы 7 августа 2020 года будут склонны к раздражительности больше, чем обычно. В жизни этого знака настал непростой период, но плохое настроение лишь усугубит трудности и отразится на здоровье, предупреждают астрологи.

Скорпион

У Скорпионов появится возможность исправить ошибки, допущенные в прошлом. Постарайтесь не терять времени и быстро ориентироваться – в пятницу ваш успех зависит только от этого.

Стрелец

Начало дня для Стрельцов будет неудачным – сохранить спокойствие с утра окажется практически невозможно. Попробуйте сосредоточиться на себе, а в общении с другими обходить острые углы.

Козерог

У Козерогов в этот день особых поводов для волнения не будет, при этом привычка принимать все близко к сердцу может многое испортить. Звезды советуют расслабиться и обратиться к друзьям за поддержкой.

Водолей

Водолеям грозят серьезные конфликты с близкими – разногласия 7 августа 2020 года будут возникать чаще обычного. Не спешите с решениями и постарайтесь проявить гибкость, гласит гороскоп на день.

Рыбы

В пятницу звезды определенно будут на стороне Рыб. Беритесь за осуществление того, что вы давно задумали, знакомьтесь с новыми людьми – все получится, обещают астрологи.

Таков астрологический прогноз на день для женщин и мужчин. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на август.

Карина СИРАЗОВА

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