Астрологический прогноз от "Утро.ру" для всех знаков зодиака на день поможет вам расставить приоритеты и избежать некоторых проблем

8 августа для многих выдастся неблагоприятным и напряженным. В зоне особого риска окажутся люди, привыкшие выдавать желаемое за действительное. Из-за созданных иллюзий они могут попасться на крючок мошенников или обмануться в своих ожиданиях в отношениях с близкими. Даже самые хладнокровные поддадутся негативному влиянию этого дня.

Овен

В этот день вы сможете завершить дела, начатые раньше. В вашу голову могут прийти новые бизнес-идеи, который станут двигателем на пути к улучшению вашего благосостояния. Главное, не торопитесь – важные вопросы требуют тщательного обдумывания. Смело обращайтесь за советами к друзьям и близким - они вас не подведут.

Телец

8 августа вам будет сложно находить общий язык с окружающими. Это связано с вашей крайней недоверчивостью. Однако, именно благодаря ей вы не попадетесь на уловки мошенников. Возможны ссоры с близкими. Постарайтесь пойти на компромисс. В этот день нежелательно делать крупные покупки.

Близнецы

08.08.20 сулит вам настоящие эмоциональные "американские горки" – настроение будет меняться крайне часто. Вы начнете придираться к мелочам, что будет выводить вас из себя. Только к концу дня ваш эмоциональный фон нормализуется, и вы реализуете отложенные планы. Стоит обратить внимание на свое здоровье – возможно обострение хронических заболеваний.

Рак

8 августа лучше подойдет для отдыха, чем для работы. Перед тем, как начать что-то новое, объективно оцените свои силы. Велика вероятность, что вы не завершите начатое. Возможны ссоры с родственниками. Старайтесь контролировать свои эмоции, иначе последствия могут быть не очень приятными.

Лев

Будьте осторожны в начале дня. Не рискуйте, так как это может вызвать неприятности. Достигайте поставленных целей более проверенными путями. Уделите время личным и семейным проблемам – в этот день вам удастся их решить. Возможны небольшие пополнения вашего кошелька.

Дева

Вас ждет продуктивный день. Несмотря на периодически появляющиеся трудности, вы успешно справитесь со всеми делами. Этот день сорвет маски с тех, кто всячески пытался помешать вам. Возможны перемены в личной жизни. Не исключено, что вы встретите свою любовь. Это перевернет вашу жизнь с ног на голову.

Весы

Не стоит ожидать ничего хорошего от начала дня. 8 августа сулит вам ошибки и провалы, которые в дальнейшем могут вызвать неприятности. Избегайте любителей интриг – они могут втянуть вас в свои авантюры. Во второй половине дня уделите внимание важным делам – вас ждет успех в их реализации.

Скорпион

08.08.20 подарит вам возможность сделать много полезных дел. Удастся помочь близкому человеку, что улучшит ваши отношения. Во второй половине дня возможны обсуждения деловых вопросов. Велика вероятность того, что вы завяжете полезные знакомства или получите приятные новости.

Стрелец

Вас ждет завал в делах. С большой вероятностью вы сможете успешно реализовать все задачи. Сегодня ваш конек – фантазия и творческий подход. День благоприятен для того, чтобы начать что-то новое. Возможны интересные знакомства, которые принесут пользу в будущем. Однако, следите за языком – не наговорите лишнего.

Козерог

Проявите упорство, даже если ситуация складывается не лучшим образом. Не опускайте руки, и тогда есть вероятность, что вы сможете реализовать поставленные цели. Сегодня вы почувствуете особую поддержку от близких людей. И не отвергайте чужие советы – они могут оказаться крайне полезными.

Водолей

Этот день неблагоприятен для вас. Несмотря на то, что вы готовы свернуть горы в делах, это не принесет желаемого результата. Не ждите поддержки от близких людей – в этот раз они поставят личные интересы на передний план. Будьте осторожны в пути, так как там вас могут подстерегать неприятности.

Рыбы

Первая половина дня идеально подойдет для решения важных дел. Не откладывайте их, тогда вас будет ждать успех. Велика вероятность, что ваша поддержка потребуется кому-то из старых знакомых. Из-за этого вам придется поменять планы. Возможно, в этот день вам поступят заманчивые предложения.

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