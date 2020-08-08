Астрологический прогноз от "Утро.ру" для всех знаков Зодиака подскажет, как без проблем провести воскресенье

Луна 9 августа окажется в знаке Овна, поэтому день будет напряженным и эмоциональным. Все важные дела, которые требуют точности, лучше отложить на потом. "Утро.ру" рассказывает, что ждет каждый знак Зодиака в воскресенье и как избежать неприятностей.

Овен

Астрологи рекомендуют в этот день быть особенно внимательными. Есть риск получить травму, поэтому не стоит увлекаться физическими нагрузками. Овнам лучше провести 09.08.2020 в спокойной домашней обстановке.

Телец

Тельцам захочется в воскресенье побыть в одиночестве. Однако представители этого знака могут испугаться расстроить близких своим желанием. Гороскоп на день советует послушать свою интуицию и делать то, что позволит вам почувствовать себя гармонично. Не стесняйтесь сказать родным, что вам нужен день для себя, – окружающие вас поймут и оставят в покое.

Близнецы

09.08. отправляйтесь за город. Близнецам полезно будет подышать свежим воздухом. Устройте пикник или искупайтесь в водоеме. День проведенный на природе позволит отвлечься от насущных проблем, а заодно вам неожиданно может прийти в голову решение задачи, над которой вы безуспешно бились в последнее время.

Рак

Весь день настроение Раков будет меняться. Вас будут одолевать сомнения в том, что вы поступаете правильно. Сейчас настало время действовать – не бойтесь брать на себя ответственность и менять свою жизнь. Все перемены сейчас сыграют вам на руку.

Лев

Львов ждут романтические приключения 09.08.2020. Однако астрологи предупреждают, что для изменений в личной жизни представителям этого знака необходимо самим сделать первый шаг. Напомните второй половинке о своих чувствах или признайтесь в них человеку, который вам небезразличен.

Дева

Представителям этого знака Зодиака предстоит непростой день. С утра 09.08. Девам будет тяжело придерживать своего плана. Неожиданные известия и задачи заставят вас изрядно понервничать, поэтому лучше провести вечер в комфортной обстановке – за просмотром фильма или готовкой ужина с семьей.

Весы

У Весов неожиданно появится шанс продвинуться по карьерной лестнице. Гороскоп на день гласит – соглашайтесь на командировку и новые обязательства. Начальство так сможет оценить ваши способности и не оставит без благодарности.

Скорпион

Скорпионам не стоит спешить с решениями в воскресенье. Лучше обдумать каждый шаг. Сейчас одно неверное действие может привести к тяжелым последствиям. Это касается как работы, так и личных отношений. Вам стоит не говорить то, что первое пришло в голову, и не разбрасываться деньгами.

Стрелец

Представителям этого знака Зодиака 09.08 будет непросто. Чтобы день прошел удачно, Стрельцам стоит заняться важными делами с утра. Вечером же можно будет отдохнуть и составить план на неделю, вписав туда новые хобби и начинания. Это позволит вам провести следующие семь дней плодотворно и ярко.

Козерог

Для Козерогов настал переломный момент. Звезды сулят вам большие успехи в ближайшем будущем, но для этого нужно приложить усилия. Не отказывайтесь от лишней работы и предложений выйти в свет – вы можете встретить полезных людей.

Водолей

09.08.2020 вряд ли будет плодотворным. Однако день окажется приятным. Водолеям стоит ждать радостных известий издалека. Посвятите воскресенье себе и своему партнеру – так вы сможете зарядиться энергией на всю следующую неделю.

Рыбы

Все мысли Рыб сейчас о финансовых трудностях. Астрологи рекомендуют не вкладываться в сомнительные дела, а также экономить по максимуму. В скором времени ваше положение изменится и вы сможете ни в чем себе не отказывать.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на весь август для всех знаков Зодиака.