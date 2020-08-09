Астрологическое предсказание на день от "Утро.ру" для всех знаков зодиака

10 августа отлично подойдет для общения. Возможно, многим знакам удастся найти общий язык даже с теми людьми, которые ранее не хотели идти навстречу. Не исключены романтические встречи и свидания, которые пройдут очень хорошо. Однако плодотворным этот день вряд ли назовешь, поскольку большинству знаков будет сложно сосредоточиться и довести начатое до конца.

Овен

В первой половине дня представители огненного знака с легкостью найдут подход абсолютно ко всем. Интуиция будет работать в этот понедельник на максимум: вы сразу поймете, на кого можно рассчитывать, а чьей помощи лучше избегать. Во второй половине дня следует быть осторожнее. Не исключены проблемы с документацией.

Телец

Постарайтесь в этот день сохранять спокойствие и терпение. Возможны серьезные конфликты. Будет казаться, что окружающие намеренно выводят вас из себя и провоцируют споры. Сохранить самообладание помогут друзья и близкие. Аккуратнее стоит быть с финансами, поскольку можно потратить деньги на ненужные покупки.

Близнецы

Астрологи советуют Близнецам запланировать все важные встречи и разговоры на первую половину дня. Утром и днем можно проводить деловые встречи и вести переговоры. Вечером не исключены мелкие трудности, которые выведут представителей знака из себя.

Рак

Все важные дела в этот понедельник лучше запланировать на первую половину дня, поскольку в это время Ракам будет сопутствовать удача во всем. Звезды советуют воспользоваться этим и решить вопросы, которые давно не давали покоя. К вечеру ситуация станет хуже: избежать ссор получится с большим трудом.

Лев

Представителям знака будет сложно сосредоточиться на работе и выполнить данные ранее обещания. Однако лучше найти в себе силы и не откладывать запланированные дела в долгий ящик, иначе можно серьезно поругаться с кем-то из близких. Также постарайтесь в этот день не тратить слишком много денег: возможно, что вскоре вы пожалеете о сделанных покупках.

Дева

Посвятите день общению с друзьями и близкими. Не исключены новые интересные знакомства. Вы получите много положительных эмоций от общения с окружающими. Вечером возможны небольшие трудности в делах, но не стоит волноваться, поскольку ваши союзники и жизненный опыт помогут быстро найти решение.

Весы

Ваш энтузиазм 10.08.2020 будет заряжать всех окружающих. Представители знака без сомнений берутся за все новое и это не останется без внимания: результаты работы порадуют не только вас. Вечер лучше провести в компании близких и друзей: вы найдете темы для разговоров и приятно проведете время.

Скорпион

В этот понедельник астрологи рекомендуют представителям знака не вступать в конфликты. Постарайтесь сохранять хотя бы видимость того, что все хорошо. Работать 10.08.2020 лучше самостоятельно. Будет непросто, но Скорпионы найдут способ, как решить сложную задачу.

Стрелец

Насыщенный день ждет Стрельцов. Но представителям знака это даже нравится. В понедельник возможны успехи в работе, романтические свидания, встречи со старыми друзьями и интересные деловые предложения. В реализации давно задуманных планов лучше не сомневаться и действовать смелее. Будьте уверены, что все получится.

Козерог

Лучше быть осторожнее в рабочих вопросах. Будет казаться, что все слишком легко, но это не так. Стоит быть внимательнее к деталям, поскольку в будущем они могут сыграть решающую роль. Вечером лучше встретиться с друзьями и порадовать их хорошими новостями или подарками. Не сомневайтесь, что они ответят тем же.

Водолей

Представители знака в понедельник могут смело начинать что-то новое. Водолеи смогут быстро найти способ достижения цели и получат прекрасные результаты. Вечером возможны встречи со старыми знакомыми или новые знакомства. Но лучше всего вторую половину дня посвятить творчеству и учебе.

Рыбы

Не расслабляйтесь, поскольку в этот день сложности будут возникать именно в тот момент, когда вы их меньше всего ждете. Не исключены ссоры и конфликты с близкими и друзьями. Лучше пойти на уступки и не допустить их развития. Вечером можно провести время наедине с самим собой.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на весь август для всех знаков Зодиака.