Чего ждать во время нового этапа необычного явления, который стартует 2 августа, предупредили астрологи

В июле жители Земли стали свидетелями парада планет – Меркурий, Юпитер, Сатурн, Венера, Марс и Земля выстроились в один ряд. По словам астрологов, он в 2020 году будет длиться до ноября, однако в определенные периоды станет оказывать особенное влияние на людей. Так, некоторые специалисты связывают это явление с пандемией коронавируса и экономическим кризисом. Что принесет парад планет представителям различных знаков зодиака в августе, рассказали астрологи.

2 августа 2020 года влияние звезд активизируется с новой силой: именно в этот день в один ряд с планетами выстроится еще и Луна. Специалист по звездам Сергей Седашев объяснил, что из-за Марса особенно велик будет риск конфликтов с окружающими, а нарастающую агрессию будет сдерживать крайне трудно.

При этом из-за сочетания Меркурия с Сатурном и Юпитером появится некоторое противоречие: излишний оптимизм и чрезмерная придирчивость.

При этом, по словам астролога, непростой период скажется на знаках зодиака по-разному. Так, Овны, Раки, Весы и Козероги во время парада планет будут испытывать сильный стресс. У некоторых появятся серьезные проблемы на работе и в личной жизни, которые решить не удастся.

Для Водолеев, Стрельцов, Близнецов и Львов событие пройдет незамеченным – никто их представителей этого знака влияние планет не ощутит.

А вот Тельцам, Девам, Скорпионам и Рыбам космическое явление принесет одни лишь положительные сюрпризы. Седашев рассказал "Пятому каналу", что этим знакам будет везти и в карьере, и в отношениях.

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие перемены грозят человечеству под влиянием парада планет.