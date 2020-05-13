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Парад планет 2020: что сулит и как отразится на жизни человечества

Парад планет 2020: что сулит и как отразится на жизни человечества
Фото: pixabay.com
Небесные светила выстроились в ряд и грозят людям серьезными переменами

В январе 2020 прошел Маленький парад планет. Издревле считалось, что выстроившиеся в ряд небесные тела-гиганты – недобрый знак. Обычно пророчества об Апокалипсисе связывают с Полным парадом планет, однако Малый парад этого года привлек внимание необычным перечнем светил, в их числе:

Сатурн. Эта планета, которая в астрологии отвечает за карму. Считается, что небесное тело раздает народам и странам задания. Если кто-то не справился, по законам кармы его ждет новое испытание.

Плутон – предвестник перемен и резкого изменения привычного образа жизни. Примечательно, что в этом году отказаться от излюбленных привычек и даже обычных активностей пришлось почти всем землянам. Плутон выводит людей из зоны комфорта и заставляет противостоять напастям.

Юпитер не скупится на дары для смелых, а также помогает тем, кто растерялся и боится перемен. Управляет удачей, материальными богатством и обществом в целом.

Дополняет трио гигантов Солнце – авторитет, признание рода и семейных уз.

Взаимодействие этих небесных тел вызывает резкое изменение тонких полей. С начала текущего года это мог ощутить почти каждый житель планеты Земля.

Парад гигантов пророчит изменение парадигмы развития, принципов нынешней повседневности. При этом предсказание предназначается не только каждому отдельному индивиду, но и всему человечеству.

Парад таких планет может предрекать серьезные изменения в привычном устройстве жизни. И, быть может, пандемия – это только это первый "вздох" Парада, предполагает автора канала "Магиявера" в Яндекс.Дзен.

Ранее "Утро" делилось пророчеством, согласно которому человечество захлебнется от ливней.

Ольга ФЕДОРОВА

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