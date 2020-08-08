Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
В воскресенье, 9 августа православные верующие чтят память мученика Пантелеймона. Согласно преданию, святой был целителем, поэтому ему молились в надежде избавиться от недугов.
Также 9 августа считается днем Николая Кочанова – Новгородского юродивого. На Руси верили, что именно в это время завивается капуста, поэтому многие традиции были связаны с этим овощем.
Обычаи и традиции на 9 августа
В Пантелеймонов день было принято печь пирожки с капустой и угощать ими всех, кто приходит в гости. 9 августа также ходили в лес и собирали травы: считалось, что в праздник они обладают целебной силой.
Приметы на 9 августа
1. Если капуста к 9 августа уже завилась, значит осень будет холодной.
2. Прыгающие на лугу кузнечики предвещают сухую и ясную погоду.
3. Съесть капустный лист в день Пантелеймона – к успехам в школе.
Что нельзя делать 9 августа
В день Пантелеймона-целителя категорически запрещалось работать в поле. Считалось, что святой подожжет будущий урожай хлеба и сена. На Руси верили, что молнии в этот день могут убить человека, поэтому во время дождя старались оставаться дома.
Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на месяц.
Подборка актуальных приколов от "Утро.ру" зарядит позитивом в субботнее утро
Дипломат уверен, что сложившаяся история - чья-то "масштабная афера"