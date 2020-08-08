Приметы на 9 августа: что нельзя делать в Пантелеймонов день

Приметы на 9 августа: что нельзя делать в Пантелеймонов день
Фото: pixabay.com
В праздник категорически запрещалось работать в поле

В воскресенье, 9 августа православные верующие чтят память мученика Пантелеймона. Согласно преданию, святой был целителем, поэтому ему молились в надежде избавиться от недугов.

Также 9 августа считается днем Николая Кочанова – Новгородского юродивого. На Руси верили, что именно в это время завивается капуста, поэтому многие традиции были связаны с этим овощем.

Обычаи и традиции на 9 августа

В Пантелеймонов день было принято печь пирожки с капустой и угощать ими всех, кто приходит в гости. 9 августа также ходили в лес и собирали травы: считалось, что в праздник они обладают целебной силой.

Приметы на 9 августа

1. Если капуста к 9 августа уже завилась, значит осень будет холодной.

2. Прыгающие на лугу кузнечики предвещают сухую и ясную погоду.

3. Съесть капустный лист в день Пантелеймона – к успехам в школе.

Что нельзя делать 9 августа

В день Пантелеймона-целителя категорически запрещалось работать в поле. Считалось, что святой подожжет будущий урожай хлеба и сена. На Руси верили, что молнии в этот день могут убить человека, поэтому во время дождя старались оставаться дома.

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Карина СИРАЗОВА

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