Правила молитвы Пантелеимону Целителю: как избежать ошибок в ритуале

Правила молитвы Пантелеимону Целителю: как избежать ошибок в ритуале
Святой Пантелеймон. Фото: pixabay.com
Чрезмерное почитание святых может иметь отрицательный эффект

Сегодня, 9 августа, Православная церковь чтит память святого Пантелеимона. По этому случаю священнослужители решили напомнить, как правильно молиться целителю. Как оказалось, иногда чрезмерное почитание святого может привести к тому, что молитва теряет свой смысл и превращается в нечто другое, чуждое христианству. 

Протоиерей Максим Первозванский обратился к верующим и призвал не считать Пантелеимона всемогущим врачом, поскольку это приводит к искажению молитвы. Он также подчеркнул, что все зависит от "воли Бога", а не от человека.

"Это превращается в магический заклинательный процесс, что, конечно, неправильно", - объяснил Первозванский в своем интервью для РИА Новости.

Священнослужитель подчеркнул, что об исцелении нужно напрямую просить Господа Иисуса Христоса, поскольку он – начало и конец всего. Святые – это проводники, которые доносят просьбу человека об исцелении до Господа. Отличный пример, который подтверждает этот факт – пандемия COVID-19. Во всех храмах молятся об избавлении от болезни именно Иисусу, а не Пантелеимону или Николаю Чудотворцу. 

Ранее "Утро.ру" публиковало народные приметы на Пантелеймонов день. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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