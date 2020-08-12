Гороскоп на 13 августа 2020 года

Гороскоп на 13 августа 2020 года
Фото: pixabay.com
Астрологический прогноз от "Утро.ру" для всех знаков зодиака на день поможет вам расставить приоритеты и избежать некоторых проблем

В этот день звезды советуют не прислушиваться к рекомендациям других людей. Сегодня только вы сами сможете принять правильное решение.

Овен

Представителям этого знака 13 августа нужно полагаться только на себя. Советы от коллег и родственников могут резко ухудшить ситуацию. Рекомендуется заняться спортом и активно провести день.

Телец

Тельцам не стоит ждать великих свершений в среду. Время можно посвятить творческим занятиям, спорту и общению с близкими людьми. Нельзя отказывать в выполнении просьб.

Близнецы

Близнецам также лучше заняться спокойными активностями. Подойдут продолжительные прогулки, тихий отдых на природе. Решения представителям этого знака нужно принимать самостоятельно – помощь от других людей не принесет должного результата.

Рак

Отличный день для составления планов на будущее. Возможны приятные знакомства, которые в будущем перерастут в отношения или крепкую дружбу.

Лев

13 августа лучше провести вдали от дома. Там вам откроются новые перспективы. Возможны контакты с людьми, которые благоприятно скажутся на вашей карьере в будущем.

Дева

Девам вам лучше отдохнуть в среду. Можно отправиться в короткое путешествие или просто сходить в кафе, кино. Советы друзей и близких не помогут вам принять верное решение – полагайтесь только на себя.

Весы

Сегодня вам нельзя вступать в конфликты, правда вряд ли окажется на вашей стороне. Для того чтобы день прошел спокойно, держите себя в руках и взвешивайте каждый ваш шаг.

Скорпион

13 августа лучше посвятить семье. Можно всем вместе отправиться на прогулку или провести время в кафе. Возможны трудности в финансовой сфере. Однако звезды дадут вам возможность даже улучшить свое материальное положение – главное, не упустить момент.

Стрелец

Сегодня Стрельцам будет трудно принимать правильные решения. Особенно, если ситуация потребует от вас молниеносной реакции. Поэтому день лучше провести в тихой, спокойной обстановке. Можно посвятить его составлению планов на будущее.

Козерог

Неблагоприятный день. Возможны конфликты с близкими людьми, которые отнимут у вас много жизненной энергии. Также есть вероятность подхватить болезнь, поэтому будьте особенно внимательны к своему здоровью.

Водолей

В этот день Водолеям следует заняться анализом своих поступков, возможно, где-то вы были не правы. Искреннее раскаяние поможет вам облегчить душу. Если вы кого-то обидели – обязательно попросите прощения, тогда в будущем вас ждут приятные сюрпризы.

Рыбы

Рыбы сегодня находятся в приподнятом настроении. Подведение итогов прошедшего периода принесет им удовлетворение. Однако не спешите делиться своим счастьем с окружающими, возможно, немногие смогут порадоваться за вас.

Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на целый месяц.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума
новости партнеров

В Белоруссии приземлился таинственный самолет из России

На нем были опознавательные знаки ВКС

Запад взял Лукашенко в заложники с помощью Тихановской

События в Белоруссии ранее "обкатали" в Венесуэле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей