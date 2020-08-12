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В этот день звезды советуют не прислушиваться к рекомендациям других людей. Сегодня только вы сами сможете принять правильное решение.
Овен
Представителям этого знака 13 августа нужно полагаться только на себя. Советы от коллег и родственников могут резко ухудшить ситуацию. Рекомендуется заняться спортом и активно провести день.
Телец
Тельцам не стоит ждать великих свершений в среду. Время можно посвятить творческим занятиям, спорту и общению с близкими людьми. Нельзя отказывать в выполнении просьб.
Близнецы
Близнецам также лучше заняться спокойными активностями. Подойдут продолжительные прогулки, тихий отдых на природе. Решения представителям этого знака нужно принимать самостоятельно – помощь от других людей не принесет должного результата.
Рак
Отличный день для составления планов на будущее. Возможны приятные знакомства, которые в будущем перерастут в отношения или крепкую дружбу.
Лев
13 августа лучше провести вдали от дома. Там вам откроются новые перспективы. Возможны контакты с людьми, которые благоприятно скажутся на вашей карьере в будущем.
Дева
Девам вам лучше отдохнуть в среду. Можно отправиться в короткое путешествие или просто сходить в кафе, кино. Советы друзей и близких не помогут вам принять верное решение – полагайтесь только на себя.
Весы
Сегодня вам нельзя вступать в конфликты, правда вряд ли окажется на вашей стороне. Для того чтобы день прошел спокойно, держите себя в руках и взвешивайте каждый ваш шаг.
Скорпион
13 августа лучше посвятить семье. Можно всем вместе отправиться на прогулку или провести время в кафе. Возможны трудности в финансовой сфере. Однако звезды дадут вам возможность даже улучшить свое материальное положение – главное, не упустить момент.
Стрелец
Сегодня Стрельцам будет трудно принимать правильные решения. Особенно, если ситуация потребует от вас молниеносной реакции. Поэтому день лучше провести в тихой, спокойной обстановке. Можно посвятить его составлению планов на будущее.
Козерог
Неблагоприятный день. Возможны конфликты с близкими людьми, которые отнимут у вас много жизненной энергии. Также есть вероятность подхватить болезнь, поэтому будьте особенно внимательны к своему здоровью.
Водолей
В этот день Водолеям следует заняться анализом своих поступков, возможно, где-то вы были не правы. Искреннее раскаяние поможет вам облегчить душу. Если вы кого-то обидели – обязательно попросите прощения, тогда в будущем вас ждут приятные сюрпризы.
Рыбы
Рыбы сегодня находятся в приподнятом настроении. Подведение итогов прошедшего периода принесет им удовлетворение. Однако не спешите делиться своим счастьем с окружающими, возможно, немногие смогут порадоваться за вас.
Ранее "Утро.ру" опубликовало
подробный гороскоп на целый месяц.
На нем были опознавательные знаки ВКС
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