Астрологический прогноз от "Утро.ру" для всех знаков зодиака на день поможет вам расставить приоритеты и избежать некоторых проблем

В этот день звезды советуют не прислушиваться к рекомендациям других людей. Сегодня только вы сами сможете принять правильное решение.



Овен



Представителям этого знака 13 августа нужно полагаться только на себя. Советы от коллег и родственников могут резко ухудшить ситуацию. Рекомендуется заняться спортом и активно провести день.



Телец



Тельцам не стоит ждать великих свершений в среду. Время можно посвятить творческим занятиям, спорту и общению с близкими людьми. Нельзя отказывать в выполнении просьб.



Близнецы



Близнецам также лучше заняться спокойными активностями. Подойдут продолжительные прогулки, тихий отдых на природе. Решения представителям этого знака нужно принимать самостоятельно – помощь от других людей не принесет должного результата.



Рак



Отличный день для составления планов на будущее. Возможны приятные знакомства, которые в будущем перерастут в отношения или крепкую дружбу.



Лев



13 августа лучше провести вдали от дома. Там вам откроются новые перспективы. Возможны контакты с людьми, которые благоприятно скажутся на вашей карьере в будущем.



Дева



Девам вам лучше отдохнуть в среду. Можно отправиться в короткое путешествие или просто сходить в кафе, кино. Советы друзей и близких не помогут вам принять верное решение – полагайтесь только на себя.



Весы



Сегодня вам нельзя вступать в конфликты, правда вряд ли окажется на вашей стороне. Для того чтобы день прошел спокойно, держите себя в руках и взвешивайте каждый ваш шаг.



Скорпион



13 августа лучше посвятить семье. Можно всем вместе отправиться на прогулку или провести время в кафе. Возможны трудности в финансовой сфере. Однако звезды дадут вам возможность даже улучшить свое материальное положение – главное, не упустить момент.



Стрелец



Сегодня Стрельцам будет трудно принимать правильные решения. Особенно, если ситуация потребует от вас молниеносной реакции. Поэтому день лучше провести в тихой, спокойной обстановке. Можно посвятить его составлению планов на будущее.



Козерог



Неблагоприятный день. Возможны конфликты с близкими людьми, которые отнимут у вас много жизненной энергии. Также есть вероятность подхватить болезнь, поэтому будьте особенно внимательны к своему здоровью.



Водолей



В этот день Водолеям следует заняться анализом своих поступков, возможно, где-то вы были не правы. Искреннее раскаяние поможет вам облегчить душу. Если вы кого-то обидели – обязательно попросите прощения, тогда в будущем вас ждут приятные сюрпризы.



Рыбы



Рыбы сегодня находятся в приподнятом настроении. Подведение итогов прошедшего периода принесет им удовлетворение. Однако не спешите делиться своим счастьем с окружающими, возможно, немногие смогут порадоваться за вас.



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