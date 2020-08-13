Астрологическое предсказание на день подскажет, что ждет представителей всех знаков в пятницу

14 августа Луна будет в знаке Близнецы. А значит день благоприятен для ведения деловых переговоров, общения с начальством и реализации своих амбиций в карьере.



Овен



В первой половине дня Овнам будет сопутствовать удачи в финансовых вопросах. День благоприятен для крупных покупок. Деловые переговоры принесут хороший результат. А вот с близкими людьми нужно быть сдержанным, иначе не миновать конфликта.



Телец



Тельцам также может повезти материальный сфере 14.08.2020. Не бойтесь рисковать, сегодня звезды на вашей стороне. Представителям этого знака захочется поделиться с близкими радостью из-за успешной сделки или покупки, однако этого делать не стоит. Вряд ли кто-то сможет по-настоящему порадоваться за вас.



Близнецы



14 августа вас ждет успех делах. Возможно продвижение по карьерной лестнице или признание со стороны руководства. Сегодня Близнецам удастся решить любые вопросы с начальством, поэтому смело можете обращаться к руководителю с просьбой.



Рак



В пятницу Раки будут генераторами идей, согласно гороскопу на день. Вы будете на высоте, поэтому смело делитесь своими мыслями с начальством или близкими людьми – ваш потенциал оценят, а инициативу поддержат. Возможно улучшение финансового благосостояния.



Лев



Звезды дают Львам 14 августа шанс завершить все незаконченные дела. Отвлекаться на мелочи в пятницу не стоит, день нужно посвятить глобальным вопросам. Пустое времяпрепровождение может негативно сказаться на вашем материальном положении.



Дева



Сегодня ваши идеи и инициативы наконец-то принесут плоды. Возможна встреча с деловым партнером, которая благотворно скажется на вашей карьере. В семье возможны небольшие конфликты. Для того чтобы их избежать, Девам нужно быть сдержанными и рассудительными.



Весы



Звезды сулят Весам материальное обогащение 14.08. Сейчас вы занимаетесь именно тем, что принесет плоды в будущем. Не стоит менять место работы и намеченные планы. В общении с родственниками нужно быть терпеливым и понимающим.



Скорпион



А вот Скорпионов астрологи предостерегают от проблем со здоровьем. Возможны травмы, несчастный случай или серьезная авария. День лучше провести в спокойной обстановке, отказаться от спиртного и шумных компаний.



Стрелец



Стрельцам 14 августа сулит проблемы в финансовом секторе. Лучше отказаться от крупных покупок и расточительства. Для того чтобы минимизировать ущерб, представителям этого знака придется хорошо поработать и взять на себя дополнительные обязанности.



Козерог



Проекты, которые Козероги сегодня запустят, принесут ощутимую пользу в близком будущем. Деловые переговоры завершатся в вашу пользу. Не исключено продвижение по карьерной лестнице или хорошая премия от начальства.



Водолей



Водолеям следует обратить внимание на свое здоровье 14 августа. День может принести расстройство, из-за которого вы попадете в неприятную ситуацию. Возможны травмы, заболевания. Откажитесь от шумных компаний и проведите день в тихой, спокойной обстановке.



Рыбы



В пятницу Рыбам стоит заняться анализом прошедшей недели. Возможно, какие-то решения нужно изменить. Если вы рассудительно подойдете к вопросу, то сможете значительно обогатиться. Сегодня нужно проявить смекалку, и удача будет на вашей стороне.

Таков подробный прогноз на день для мужчин и женщин. Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на весь месяц.

