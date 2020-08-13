Гороскоп на 14 августа 2020 года

Гороскоп на 14 августа 2020 года
Фото: pixabay.com
Астрологическое предсказание на день подскажет, что ждет представителей всех знаков в пятницу

14 августа Луна будет в знаке Близнецы. А значит день благоприятен для ведения деловых переговоров, общения с начальством и реализации своих амбиций в карьере.

Овен

В первой половине дня Овнам будет сопутствовать удачи в финансовых вопросах. День благоприятен для крупных покупок. Деловые переговоры принесут хороший результат. А вот с близкими людьми нужно быть сдержанным, иначе не миновать конфликта.

Телец

Тельцам также может повезти материальный сфере 14.08.2020. Не бойтесь рисковать, сегодня звезды на вашей стороне. Представителям этого знака захочется поделиться с близкими радостью из-за успешной сделки или покупки, однако этого делать не стоит. Вряд ли кто-то сможет по-настоящему порадоваться за вас.

Близнецы

14 августа вас ждет успех делах. Возможно продвижение по карьерной лестнице или признание со стороны руководства. Сегодня Близнецам удастся решить любые вопросы с начальством, поэтому смело можете обращаться к руководителю с просьбой.

Рак

В пятницу Раки будут генераторами идей, согласно гороскопу на день. Вы будете на высоте, поэтому смело делитесь своими мыслями с начальством или близкими людьми – ваш потенциал оценят, а инициативу поддержат. Возможно улучшение финансового благосостояния.

Лев

Звезды дают Львам 14 августа шанс завершить все незаконченные дела. Отвлекаться на мелочи в пятницу не стоит, день нужно посвятить глобальным вопросам. Пустое времяпрепровождение может негативно сказаться на вашем материальном положении.

Дева

Сегодня ваши идеи и инициативы наконец-то принесут плоды. Возможна встреча с деловым партнером, которая благотворно скажется на вашей карьере. В семье возможны небольшие конфликты. Для того чтобы их избежать, Девам нужно быть сдержанными и рассудительными.

Весы

Звезды сулят Весам материальное обогащение 14.08. Сейчас вы занимаетесь именно тем, что принесет плоды в будущем. Не стоит менять место работы и намеченные планы. В общении с родственниками нужно быть терпеливым и понимающим.

Скорпион

А вот Скорпионов астрологи предостерегают от проблем со здоровьем. Возможны травмы, несчастный случай или серьезная авария. День лучше провести в спокойной обстановке, отказаться от спиртного и шумных компаний.

Стрелец

Стрельцам 14 августа сулит проблемы в финансовом секторе. Лучше отказаться от крупных покупок и расточительства. Для того чтобы минимизировать ущерб, представителям этого знака придется хорошо поработать и взять на себя дополнительные обязанности.

Козерог

Проекты, которые Козероги сегодня запустят, принесут ощутимую пользу в близком будущем. Деловые переговоры завершатся в вашу пользу. Не исключено продвижение по карьерной лестнице или хорошая премия от начальства.

Водолей

Водолеям следует обратить внимание на свое здоровье 14 августа. День может принести расстройство, из-за которого вы попадете в неприятную ситуацию. Возможны травмы, заболевания. Откажитесь от шумных компаний и проведите день в тихой, спокойной обстановке.

Рыбы

В пятницу Рыбам стоит заняться анализом прошедшей недели. Возможно, какие-то решения нужно изменить. Если вы рассудительно подойдете к вопросу, то сможете значительно обогатиться. Сегодня нужно проявить смекалку, и удача будет на вашей стороне.

Таков подробный прогноз на день для мужчин и женщин. Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на весь месяц.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Эксперт: в первом раунде белорусских протестов выиграл Лукашенко

Активистов подталкивают продолжать борьбу без четкого плана

Гороскоп на 13 августа 2020 года

Астрологический прогноз от "Утро.ру" для всех знаков зодиака на день поможет расставить приоритеты и избежать некоторых проблем

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей