Приметы на 15 августа: что можно и нельзя делать в Степанов день

Приметы на 15 августа: что можно и нельзя делать в Степанов день
Фото: pixabay.com
15 августа верующие чтут память Стефана Первомученика

Святой был истовым проповедником христианства, за что его привлекли к суду и побили камнями. В народе эта дата получила название Степан-сеновал, Степанов день.

Что можно и нельзя делать

На Руси Стефана считали покровителем лошадей. В этот день крестьяне давали животным отдохнуть, а сами устраивали праздник. Поэтому 15 августа лучше воздержаться от работы и провести время с близкими и друзьями. 

Наши предки верили, что на Степана-сеновала целебные травы наполняются особенной силой. Они отправлялись в поля, чтобы набрать растений на Степанов венок. Для этого нужно было собрать мяту, полынь, пижму, божьи слезки, клевер и другие травы. Если сплести их в венок, то обеспечена защита от болезней на весь год. Когда кто-то все-таки захворает, выгнать слабость из тела можно, заварив настой из этих трав.

В Степанов день нельзя ссориться, день следует провести в приятных делах и общении с дорогими людьми.

Приметы

  1. Погода 15 августа покажет, каким будет первый осенний месяц.
  2. Дождь в Стефанов день обещает богатый урожай картошки.
  3. Погода по утру расскажет, что ждать от природы в течение ближайших шести недель.
  4. Новолуние в этот день – к дождливой погоде, растущая луна – к засушливой.
  5. Паук сплел маленькую сеть – быть дождю.
  6. Кошки нервничают и стены скребут – жди проливного ливня с грозой, да не ходи на реку – улова не будет.
  7. Лягушки расквакались – к ливню. Если кваканье резко оборвалось, то утром будут заморозки.


Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на август.

Ольга ФЕДОРОВА

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