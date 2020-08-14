15 августа верующие чтут память Стефана Первомученика

Святой был истовым проповедником христианства, за что его привлекли к суду и побили камнями. В народе эта дата получила название Степан-сеновал, Степанов день.

Что можно и нельзя делать

На Руси Стефана считали покровителем лошадей. В этот день крестьяне давали животным отдохнуть, а сами устраивали праздник. Поэтому 15 августа лучше воздержаться от работы и провести время с близкими и друзьями.

Наши предки верили, что на Степана-сеновала целебные травы наполняются особенной силой. Они отправлялись в поля, чтобы набрать растений на Степанов венок. Для этого нужно было собрать мяту, полынь, пижму, божьи слезки, клевер и другие травы. Если сплести их в венок, то обеспечена защита от болезней на весь год. Когда кто-то все-таки захворает, выгнать слабость из тела можно, заварив настой из этих трав.

В Степанов день нельзя ссориться, день следует провести в приятных делах и общении с дорогими людьми.

Приметы

Погода 15 августа покажет, каким будет первый осенний месяц. Дождь в Стефанов день обещает богатый урожай картошки. Погода по утру расскажет, что ждать от природы в течение ближайших шести недель. Новолуние в этот день – к дождливой погоде, растущая луна – к засушливой. Паук сплел маленькую сеть – быть дождю. Кошки нервничают и стены скребут – жди проливного ливня с грозой, да не ходи на реку – улова не будет. Лягушки расквакались – к ливню. Если кваканье резко оборвалось, то утром будут заморозки.





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