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Святой был истовым проповедником христианства, за что его привлекли к суду и побили камнями. В народе эта дата получила название Степан-сеновал, Степанов день.
Что можно и нельзя делать
На Руси Стефана считали покровителем лошадей. В этот день крестьяне давали животным отдохнуть, а сами устраивали праздник. Поэтому 15 августа лучше воздержаться от работы и провести время с близкими и друзьями.
Наши предки верили, что на Степана-сеновала целебные травы наполняются особенной силой. Они отправлялись в поля, чтобы набрать растений на Степанов венок. Для этого нужно было собрать мяту, полынь, пижму, божьи слезки, клевер и другие травы. Если сплести их в венок, то обеспечена защита от болезней на весь год. Когда кто-то все-таки захворает, выгнать слабость из тела можно, заварив настой из этих трав.
В Степанов день нельзя ссориться, день следует провести в приятных делах и общении с дорогими людьми.
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