Приметы на 16 августа: что можно и нельзя делать в день Исаакия-Малинника
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Наши предки отправлялись обирать черемуху
16 августа в народе отмечается два праздника. Люди чествуют Антона-Вихревея и Исаакия-Малинника. Если была хорошая погода, мужчины отправлялись работать в поле. Женщины же занимались сбором ягод, из которых потом делали варенье.
Что можно делать 16 августа:
Самое время обобрать поздние сорта малины. Из нее получатся очень вкусные лакомства.
Можно также собрать черемуху. 16 августа она наполняется полезными свойствами и помогает восстановить работу кишечника.
Посвятите время работе в огороде. Сегодня дела будут спориться, а результаты вашего труда не заставят себя ждать.
16 августа отлично подходит для бракосочетания. Пара, расписавшаяся в этот день, будет очень счастлива.
Постарайтесь закончить все дела, которые не успели завершить за неделе. При должных усилиях все получится сделать быстро.
Чем нельзя заниматься 16 августа:
Не стоит лениться. Лучше уделите время хлопотам по дому или поездкам. Если же день будет проведен на диване, велика вероятность, что вскоре вы получите печальное известие.
Не берите веник в руки. Подметая пол, вы можете вымести счастье и богатство из дома.
Не стоит сквернословить и ругаться с близкими. Небольшая ссора может перерасти в серьезный конфликт.
Приметы на 16 августа:
Если ветер дует с юга – ждите много снега зимой.
Погода 16 августа будет такая же, как в будущем октябре.
Увидеть медведя – к удаче.
Домашняя птица начала линять – жди скорых холодов.
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