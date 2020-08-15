Наши предки отправлялись обирать черемуху

16 августа в народе отмечается два праздника. Люди чествуют Антона-Вихревея и Исаакия-Малинника. Если была хорошая погода, мужчины отправлялись работать в поле. Женщины же занимались сбором ягод, из которых потом делали варенье.

Что можно делать 16 августа:

Самое время обобрать поздние сорта малины. Из нее получатся очень вкусные лакомства.

Можно также собрать черемуху. 16 августа она наполняется полезными свойствами и помогает восстановить работу кишечника.

Посвятите время работе в огороде. Сегодня дела будут спориться, а результаты вашего труда не заставят себя ждать.

16 августа отлично подходит для бракосочетания. Пара, расписавшаяся в этот день, будет очень счастлива.

Постарайтесь закончить все дела, которые не успели завершить за неделе. При должных усилиях все получится сделать быстро.





Чем нельзя заниматься 16 августа:

Не стоит лениться. Лучше уделите время хлопотам по дому или поездкам. Если же день будет проведен на диване, велика вероятность, что вскоре вы получите печальное известие.

Не берите веник в руки. Подметая пол, вы можете вымести счастье и богатство из дома.

Не стоит сквернословить и ругаться с близкими. Небольшая ссора может перерасти в серьезный конфликт.





Приметы на 16 августа:

Если ветер дует с юга – ждите много снега зимой.

Погода 16 августа будет такая же, как в будущем октябре.

Увидеть медведя – к удаче.

Домашняя птица начала линять – жди скорых холодов.





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