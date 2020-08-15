Приметы на 16 августа: что можно и нельзя делать в день Исаакия-Малинника

Приметы на 16 августа: что можно и нельзя делать в день Исаакия-Малинника
Фото: pixabay.com
Наши предки отправлялись обирать черемуху

16 августа в народе отмечается два праздника. Люди чествуют Антона-Вихревея и Исаакия-Малинника. Если была хорошая погода, мужчины отправлялись работать в поле. Женщины же занимались сбором ягод, из которых потом делали варенье. 

Что можно делать 16 августа:

  • Самое время обобрать поздние сорта малины. Из нее получатся очень вкусные лакомства. 
  • Можно также собрать черемуху. 16 августа она наполняется полезными свойствами и помогает восстановить работу кишечника. 
  • Посвятите время работе в огороде. Сегодня дела будут спориться, а результаты вашего труда не заставят себя ждать. 
  • 16 августа отлично подходит для бракосочетания. Пара, расписавшаяся в этот день, будет очень счастлива. 
  • Постарайтесь закончить все дела, которые не успели завершить за неделе. При должных усилиях все получится сделать быстро. 


Чем нельзя заниматься 16 августа:

  • Не стоит лениться. Лучше уделите время хлопотам по дому или поездкам. Если же день будет проведен на диване, велика вероятность, что вскоре вы получите печальное известие. 
  • Не берите веник в руки. Подметая пол, вы можете вымести счастье и богатство из дома. 
  • Не стоит сквернословить и ругаться с близкими. Небольшая ссора может перерасти в серьезный конфликт. 


Приметы на 16 августа: 

  • Если ветер дует с юга – ждите много снега зимой. 
  • Погода 16 августа будет такая же, как в будущем октябре. 
  • Увидеть медведя – к удаче. 
  • Домашняя птица начала линять – жди скорых холодов. 


Ранее "Утро.ру" рассказало, как испечь вкусную коврижку с медом. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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