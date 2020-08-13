С 14 августа начинается строгий пост, в который нужно отказываться от животных продуктов

В пятницу. 14 августа, православные отмечают Медовый Спас, хотя в церкви принято называть этот праздник Происхождение честных древ Животворящего Креста. На Руси верили, что к этой дате соты заполнялись медом, поэтому пасечники начинали собирать его. С этого дня начинается двухнедельный пост, который предшествует празднику Успения Богородицы. Что делать в этот день, а также что приготовить, рассказывает "Утро.ру".

Как встретить Медовый Спас

Издревле часть меда уносили в церковь, а частью угощали нуждающихся. Торжества устраивали вечером, потому что днем шла работа в поле. К столу принято готовить лакомства из меда, мака, а также медовуху.

В эту дату купали скот, чтобы защитить от болезней. Также стоит посадить озимые в этот день.

С 14 августа начинается Успенский пост, поэтому православные отказываются от животной пищи, в том числе мяса, а также от алкоголя.

Несмотря на торжества, шуметь нельзя. Запрещается и купаться в водоемах. Издревле считалось, что можно заболеть.

Рецепт медовой коврижки

Ингредиенты: сахар – 4 ст. л., мед – 2 ст. л., какао – 2 ст. л., разрыхлитель – 1 ст. л., растительное масло – 5 ст. л., вода – 200 мл, мука – 400 г, изюм и орехи, соль по вкусу.

Приготовление:

Муку просеять и добавить в нее разрыхлитель, щепотку соли. Также высыпать какао и все перемешать до однородного цвета. В отдельной миске соединить мед и сахар, а также вылить туда масло.

В получившуюся жидкость потихоньку высыпать сухую часть теста, а также добавить изюм или орехи по желанию. Затем нужно замесить тесто до однородного состояния.

Форму для коврижки смазать маслом, а затем вылить туда тесто. Запекать угощение в духовке полчаса при 200 градусах.

Ранее "Утро.ру" подробно писало о том, что можно есть в Успенский пост.