Как встретить Медовый Спас: рецепт традиционной коврижки

Как встретить Медовый Спас: рецепт традиционной коврижки
Фото: pixabay.com
С 14 августа начинается строгий пост, в который нужно отказываться от животных продуктов

В пятницу. 14 августа, православные отмечают Медовый Спас, хотя в церкви принято называть этот праздник Происхождение честных древ Животворящего Креста. На Руси верили, что к этой дате соты заполнялись медом, поэтому пасечники начинали собирать его. С этого дня начинается двухнедельный пост, который предшествует празднику Успения Богородицы. Что делать в этот день, а также что приготовить, рассказывает "Утро.ру".

Как встретить Медовый Спас 

Издревле часть меда уносили в церковь, а частью угощали нуждающихся. Торжества устраивали вечером, потому что днем шла работа в поле. К столу принято готовить лакомства из меда, мака, а также медовуху. 

В эту дату купали скот, чтобы защитить от болезней. Также стоит посадить озимые в этот день.

С 14 августа начинается Успенский пост, поэтому православные отказываются от животной пищи, в том числе мяса, а также от алкоголя. 

Несмотря на торжества, шуметь нельзя. Запрещается и купаться в водоемах. Издревле считалось, что можно заболеть. 

Рецепт медовой коврижки

Ингредиенты: сахар – 4 ст. л., мед – 2 ст. л., какао – 2 ст. л., разрыхлитель – 1 ст. л., растительное масло – 5 ст. л., вода – 200 мл, мука – 400 г, изюм и орехи, соль по вкусу. 

Приготовление: 

Муку просеять и добавить в нее разрыхлитель, щепотку соли. Также высыпать какао и все перемешать до однородного цвета. В отдельной миске соединить мед и сахар, а также вылить туда масло. 

В получившуюся жидкость потихоньку высыпать сухую часть теста, а также добавить изюм или орехи по желанию. Затем нужно замесить тесто до однородного состояния. 

Форму для коврижки смазать маслом, а затем вылить туда тесто. Запекать угощение в духовке полчаса при 200 градусах. 

Ранее "Утро.ру" подробно писало о том, что можно есть в Успенский пост.

Полина ИВАНОВА

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