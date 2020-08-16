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Традиционно в этот период православные соблюдают Успенский пост, который считается одним из самых строгих. Также в этот день отмечают праздник Пензенской-Казанской иконы Божией Матери.
17 августа прозвали днем Авдотьи-Огуречницы или Авдотьи-Малиновки. Крестьяне чтят память мученицы Евдокии, которая истязали за отказ отречься от Христа.
Что можно и нельзя делать на Авдотью
Ранее "Утро.ру" рассказало, что можно и нельзя делать в Успенский пост.
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