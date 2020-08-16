По этому дню судят о погоде осенью

Традиционно в этот период православные соблюдают Успенский пост, который считается одним из самых строгих. Также в этот день отмечают праздник Пензенской-Казанской иконы Божией Матери.

17 августа прозвали днем Авдотьи-Огуречницы или Авдотьи-Малиновки. Крестьяне чтят память мученицы Евдокии, которая истязали за отказ отречься от Христа.

Приметы на 17 августа

Если в этот день идет дождь, то до середины октября не будет осадков.

Если с утра много росы, то лен не уродиться.

Теплая и приятная погода – к хорошему ноябрю.

Собрали за лето хороший урожай малины, значит и хлеба будет много.





Что можно и нельзя делать на Авдотью

В этот день хозяйки заготавливают малину на зиму. Готовят варенье и другие блюда из этой ягоды.

Также принято закрывать урожай последних огурцов.

Запрещено одалживать деньги – в противном случае они совсем перестанут водиться в семье.

Это не самый хороший день для торговли – сделки 17 августа лучше не заключать.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что можно и нельзя делать в Успенский пост.