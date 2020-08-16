Приметы на 17 августа: что можно и нельзя делать в Авдотьев день

Приметы на 17 августа: что можно и нельзя делать в Авдотьев день
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По этому дню судят о погоде осенью

Традиционно в этот период православные соблюдают Успенский пост, который считается одним из самых строгих. Также в этот день отмечают праздник Пензенской-Казанской иконы Божией Матери. 

17 августа прозвали днем Авдотьи-Огуречницы или Авдотьи-Малиновки. Крестьяне чтят память мученицы Евдокии, которая истязали за отказ отречься от Христа. 

  • Приметы на 17 августа
  • Если в этот день идет дождь, то до середины октября не будет осадков. 
  • Если с утра много росы, то лен не уродиться. 
  • Теплая и приятная погода – к хорошему ноябрю. 
  • Собрали за лето хороший урожай малины, значит и хлеба будет много. 


Что можно и нельзя делать на Авдотью

  • В этот день хозяйки заготавливают малину на зиму. Готовят варенье и другие блюда из этой ягоды. 
  • Также принято закрывать урожай последних огурцов. 
  • Запрещено одалживать деньги – в противном случае они совсем перестанут водиться в семье. 
  • Это не самый хороший день для торговли – сделки 17 августа лучше не заключать. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, что можно и нельзя делать в Успенский пост. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Планирует побег в Россию: Лукашенко смог договориться с Путиным

Появились новые детали телефонных переговоров между главами

Россия сможет уничтожить США за несколько минут - эксперт

Яков Кедми предсказал сценарий развития событий в случае войны РФ и Америки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей