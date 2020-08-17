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18 августа православная церковь чтит память Святого Евстигнея, который, согласно преданию, стал очевидцем явления Христа в небе. Этот знак и был причиной его многих побед в битвах.
К старости Евстигней постоянно молился, постился и часто посещал церковь.
Что можно делать 18 августа:
По традиции люди собираются за большим столом в семейном кругу. Хороший ужин – всегда к удаче. В этот день ели свежий лук вместе с хлебом и солью, запивая все это квасом. А еще лук развешивали по всей избе – считалось, что так воздух в помещении хорошо очищается.
Что нельзя делать 18 августа:
Несчастья принесут деловые сделки и переговоры. Впрочем, церковь не запрещает этого делать, но недавно появившиеся дела лучше отложить на другое время. То же самое касается и планов: стоит оставить их на следующий день. Кроме того, ни в коем случае нельзя сквернословить и ругаться.
Приметы на Евстигнея:
"Утро.ру" писало ранее, что можно и нельзя делать в Успенский пост.
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