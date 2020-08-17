Запрещены ссоры и ругань

18 августа православная церковь чтит память Святого Евстигнея, который, согласно преданию, стал очевидцем явления Христа в небе. Этот знак и был причиной его многих побед в битвах.

К старости Евстигней постоянно молился, постился и часто посещал церковь.

Что можно делать 18 августа:

По традиции люди собираются за большим столом в семейном кругу. Хороший ужин – всегда к удаче. В этот день ели свежий лук вместе с хлебом и солью, запивая все это квасом. А еще лук развешивали по всей избе – считалось, что так воздух в помещении хорошо очищается.

Что нельзя делать 18 августа:

Несчастья принесут деловые сделки и переговоры. Впрочем, церковь не запрещает этого делать, но недавно появившиеся дела лучше отложить на другое время. То же самое касается и планов: стоит оставить их на следующий день. Кроме того, ни в коем случае нельзя сквернословить и ругаться.

Приметы на Евстигнея:

Обманывать – навлечь гнев святых.

Ссориться – испортить отношения с домочадцами.

Оставить одного ребенка в комнате – вызвать злых духов.

Эхо в поле слышится далеко – день будет солнечным.





"Утро.ру" писало ранее, что можно и нельзя делать в Успенский пост.

