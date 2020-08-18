До этого дня славяне не ели яблок из нового урожая

Православные отмечают 19 августа Яблочный Спас, или Преображение Господня. Также праздник называют Вторым Спасом – первый проходит на несколько дней раньше и называется Медовым. Есть еще и третий – Ореховый, который в этом году пройдет 29 августа.

Для славянских народов Яблочный Спас был символом завершения лета и прихода осени.

Что можно делать на Яблочный Спас

В этот день освещают урожай фруктов и других плодов, меда и колосьев пшеницы – их следовало сохранить до следующего посевного сезона.

Принято готовить блюда с яблоками – выпечку, пирожки, повидло. Именно в этот день разрешалось впервые попробовать яблоки из нового урожая.

Во время заката крестьяне выходят в поле и провожают уходящее солнце песнями.

Несмотря на Успенский пост, православным разрешено в этот день есть рыбу и пить вино. Выпечка позволительна только постная.

Что нельзя делать в Яблочный Спас

Запрещалось работать в огороде и убирать в доме.

Все рукодельные работы необходимо было отложить на потом.

Убивать насекомых – к неудаче. Если в этот день на руку сядет сразу две мухи, то год пройдет хорошо.

Нельзя испытывать злобу, обиду и другие плохие эмоции, поскольку это праздник духовного очищения.

Приметы

Сильный ветер в день Яблочного Спаса к суровой зиме.

Если листья начали желтеть, то жди скорого наступления холодов.

Если налетело много скворцов и все осели на деревьях – январь будет холодным.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что можно и нельзя делать в Успенский пост.