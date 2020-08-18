Приметы на 19 августа: что нельзя делать в Яблочный Спас

Приметы на 19 августа: что нельзя делать в Яблочный Спас
Фото: pixabay.com
До этого дня славяне не ели яблок из нового урожая

Православные отмечают 19 августа Яблочный Спас, или Преображение Господня. Также праздник называют Вторым Спасом – первый проходит на несколько дней раньше и называется Медовым. Есть еще и третий – Ореховый, который в этом году пройдет 29 августа. 

Для славянских народов Яблочный Спас был символом завершения лета и прихода осени. 

Что можно делать на Яблочный Спас

В этот день освещают урожай фруктов и других плодов, меда и колосьев пшеницы – их следовало сохранить до следующего посевного сезона. 

Принято готовить блюда с яблоками – выпечку, пирожки, повидло. Именно в этот день разрешалось впервые попробовать яблоки из нового урожая. 

Во время заката крестьяне выходят в поле и провожают уходящее солнце песнями. 

Несмотря на Успенский пост, православным разрешено в этот день есть рыбу и пить вино. Выпечка позволительна только постная. 

Что нельзя делать в Яблочный Спас

Запрещалось работать в огороде и убирать в доме.

Все рукодельные работы необходимо было отложить на потом. 

Убивать насекомых – к неудаче. Если в этот день на руку сядет сразу две мухи, то год пройдет хорошо. 

Нельзя испытывать злобу, обиду и другие плохие эмоции, поскольку это праздник духовного очищения. 

Приметы

Сильный ветер в день Яблочного Спаса к суровой зиме.

Если листья начали желтеть, то жди скорого наступления холодов. 

Если налетело много скворцов и все осели на деревьях – январь будет холодным. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, что можно и нельзя делать в Успенский пост. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Проблемы с мимикой и головные боли: Лукашенко держится на обезболивающих

Политолог объяснил странное поведение президента на публике

Штаб Тихановской представил "переходное" правительство Белоруссии

Оппозиция определилась с кандидатами на "трансфер" власти после Лукашенко. Последний назвал это попыткой госпереворота

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей