Женщинам в этот день не разрешалось работать

В четверг православные чтут память преподобного Пимена и мученика Марины. В народном же календаре этот день получил название Марины-Пимены. 20 августа на Руси отмечали окончание сбора урожая малины.

Что можно делать 20 августа

1. С утра хранительницы очага пекли пироги с главной ягодой дня – малиной, а также делали из нее заготовки на зиму.

2. В этот день принято угощать медом и фруктами больных, а также помогать вдовам и сиротам убирать нежатый хлеб.

3. На Руси также подготавливали растения для лекарств.

Что нельзя делать 20 августа

1. Не стоит гулять ночью, чтобы не заболеть.

2. Также в этот день запрещалось пугать аистов.

3. Женщины на Руси не занимались тяжелой работой.

Приметы на 20 августа

1. Если аисты готовятся улететь на юг, то осенью будет холодно.

2. Красный рассвет, а также утренняя радуга говорят о скором дожде.

3. Отсутствие облаков предвещает жаркий день. А если еще и петухи громко поют, то и на следующий день будет жара.

4. Если нет ветра, то рыбалка будет удачной.

5. Если девушка увидит летящего аиста, то ее ждет скорое замужество.

6. Если на дубах появилось много желудей, то зимой стоит ждать морозы.

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