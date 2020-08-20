Приметы на 21 августа: что нельзя делать в день Мирона-Ветрогона

Приметы на 21 августа: что нельзя делать в день Мирона-Ветрогона
Фото: pixabay.com
Пиршества на Руси были под запретом

В этот день православные почитают епископа Мирона Критского. В эту дату на Руси особое внимание уделяли ветру, которого старались избегать. Однако в народе 21 августа называли днем Мирона-Ветрогона.

Что нельзя делать 21 августа

1. В пятницу не стоит ругаться и жаловаться, иначе можно навлечь на себя беды. 

2. В этот день не моют пол, чтобы случайно не избавиться от всего благополучия в семье. 

3. Издревле считалось, что 21 августа не нужно принимать никаких важных решений. 

4. Так как в этот день все еще идет Успенский пост, нельзя есть мясо и веселиться.

Что можно делать 21 августа

В этот день собирали бруснику и ежевику и варили из них варенье. 

Приметы на 21 августа

1. Сильный ветер в этот день предвещает беды.

2. По погоде 21 августа можно сказать о том, каким будет январь.

3. Если идет дождь, то всю осень будут осадки. 

4. Иней на окнах на рассвете – к хорошему урожаю на следующий год.

5. Долгое бабье лето будет, если в этот день стоит жара.

6. Большой урожай ягод и рябины – к морозу зимой. 

7. Если опята созрели, то лето закончилось. 

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на весь август. 

Полина ИВАНОВА

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