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В этот день православные почитают епископа Мирона Критского. В эту дату на Руси особое внимание уделяли ветру, которого старались избегать. Однако в народе 21 августа называли днем Мирона-Ветрогона.
Что нельзя делать 21 августа
1. В пятницу не стоит ругаться и жаловаться, иначе можно навлечь на себя беды.
2. В этот день не моют пол, чтобы случайно не избавиться от всего благополучия в семье.
3. Издревле считалось, что 21 августа не нужно принимать никаких важных решений.
4. Так как в этот день все еще идет Успенский пост, нельзя есть мясо и веселиться.
Что можно делать 21 августа
В этот день собирали бруснику и ежевику и варили из них варенье.
Приметы на 21 августа
1. Сильный ветер в этот день предвещает беды.
2. По погоде 21 августа можно сказать о том, каким будет январь.
3. Если идет дождь, то всю осень будут осадки.
4. Иней на окнах на рассвете – к хорошему урожаю на следующий год.
5. Долгое бабье лето будет, если в этот день стоит жара.
6. Большой урожай ягод и рябины – к морозу зимой.
7. Если опята созрели, то лето закончилось.
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