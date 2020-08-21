Крестьяне стараются в этот день не выпускать скот на пастбища

Православная церковь чтит 22 августа Матфея, двенадцатого апостола Христа. Согласно Писанию, когда-то он был купцом, однако стал верным последователем Иисуса после встречи с ним. Нередко ему угрожала опасность, и каждый раз он оставался невредимым. Но в один день Матфея схватили противники христианства и убили.

Что можно делать 22 августа:

Традиционно в этот день крестьяне и купцы начинали готовиться к ярмаркам. Ходило поверье, что сделки нужно заключать с умом, без суеты. А еще в это время погода приближается к осенней – женщины начинают заниматься сушкой зелени к зимнему сезону. Хорошо для этого подходят петрушка с укропом – из таких трав можно не только готовить еду, но и лекарства.

Что нельзя делать 22 августа:

Крестьяне верили, что в день Матвея Ненастного змеи могут высосать из коров всю кровь. Поэтому скот не выпускали на пастбища, доили в хлеву, за закрытыми дверями. В торговле старались обойтись без суеты и торопливости – святые это осуждают.

Приметы в день Матвея Ненастного:

Тереть ладони – к убыли.

Ранний иней – к богатому урожаю на следующий год.

Ясная ночь без утренней росы – к дождливой погоде.

Полумесяц на небе – жаркий конец августа.





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