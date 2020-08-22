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Православные 23 августа отмечают день Лаврентия Римского. Он заботился о бедных, исцелял больных и совершал другие чудеса, обратив тем самым людей в веру.
Также в этот день вспоминают и другого Лаврентия – Калужского, который в 15 веке исцелял людей от болезней глаз. Ему молятся, когда просят о прозрении и защите от сглаза.
Что нельзя делать в Лаврентиев день
Не стоит обрезать ногти на руках и ногах. Вместе с отрезанными частями, по поверью, уходит сила и здоровье из организма.
Уборка в доме запрещена. В этот день жилье посещают добрые духи, а вместе с уборкой их можно выгнать, лишившись благословения.
Готовка еды складываться не будет – повар может случайно навредить себе или разбить посуду. Поэтому крестьяне откладывали ее на потом.
Не советуют заниматься шитьем или вязанием, поскольку так человек нагонит на себя беду.
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