По воде в реке крестьяне судили о будущих осени и зиме

Православные 23 августа отмечают день Лаврентия Римского. Он заботился о бедных, исцелял больных и совершал другие чудеса, обратив тем самым людей в веру.

Также в этот день вспоминают и другого Лаврентия – Калужского, который в 15 веке исцелял людей от болезней глаз. Ему молятся, когда просят о прозрении и защите от сглаза.

Что нельзя делать в Лаврентиев день

Не стоит обрезать ногти на руках и ногах. Вместе с отрезанными частями, по поверью, уходит сила и здоровье из организма.

Уборка в доме запрещена. В этот день жилье посещают добрые духи, а вместе с уборкой их можно выгнать, лишившись благословения.

Готовка еды складываться не будет – повар может случайно навредить себе или разбить посуду. Поэтому крестьяне откладывали ее на потом.

Не советуют заниматься шитьем или вязанием, поскольку так человек нагонит на себя беду.

Приметы на 23 августа

Если в этот день на улице стоит хорошая и теплая погода, то рыбалка пройдет отлично.

Спокойная вода в реке – к теплой осени и мягкой зиме, а если течение буйное – то наоборот.

Если уродились желуди, то в следующем году жди хорошего урожая.

Начинают желтеть листья – созреет много озимых.

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