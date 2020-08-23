В этот день не стоит пить алкогольные напитки

На Руси 24 августа чтили память богатыря Евпатия Коловрата. Издревле в эту дату вспоминали и преподобных Феодора и Василия, которые заботились о животных. Поэтому в этот день нужно ухаживать за домашними питомцами.

Что нельзя делать 24 августа

1. В этот день на Руси не употребляли алкоголь. Люди верили, что иначе темные силы могут навлечь на них беды.

2. Также не стоит в понедельник ходить на болото и на рыбалку.

Что можно делать 24 августа

1. В этот день принято ухаживать за домашними животными. Можно вычесывать кошек и собак.

2. Также начинали стричь овец.

3. Издревле люди ходили в лес и собирали целебные травы, старались найти ромашку и полынь, чтобы следующий год был удачный.

4. 24 августа начинали собирать облепиху и делать из нее варенье.

Приметы на 24 августа

1. Красный рассвет – к дождю.

2. Туман над водоемом предвещает тепло в ближайшие дни.

3. Если урожай грибов не удался, то зимой будет много снега.

4. Если вороны каркают, то жди ненастья.

5. Если в этот день созрел овес, то стоит ждать много осадков.

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