Приметы на 24 августа: что нельзя делать в день Евпатия

Приметы на 24 августа: что нельзя делать в день Евпатия
Фото: imagebroker/Arkadius Kozera/imagebroker.net/globallookpress.com
В этот день не стоит пить алкогольные напитки

На Руси 24 августа чтили память богатыря Евпатия Коловрата. Издревле в эту дату вспоминали и преподобных Феодора и Василия, которые заботились о животных. Поэтому в этот день нужно ухаживать за домашними питомцами. 

Что нельзя делать 24 августа 

1. В этот день на Руси не употребляли алкоголь. Люди верили, что иначе темные силы могут навлечь на них беды.

2. Также не стоит в понедельник ходить на болото и на рыбалку. 

Что можно делать 24 августа

1. В этот день принято ухаживать за домашними животными. Можно вычесывать кошек и собак. 

2. Также начинали стричь овец. 

3. Издревле люди ходили в лес и собирали целебные травы, старались найти ромашку и полынь, чтобы следующий год был удачный. 

4. 24 августа начинали собирать облепиху и делать из нее варенье. 

Приметы на 24 августа 

1. Красный рассвет – к дождю.

2. Туман над водоемом предвещает тепло в ближайшие дни. 

3. Если урожай грибов не удался, то зимой будет много снега. 

4. Если вороны каркают, то жди ненастья. 

5. Если в этот день созрел овес, то стоит ждать много осадков. 

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на сентябрь. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Экс-депутат Рады раскрыл главную угрозу для Москвы в "отравлении" Навального

Бывший депутат заявил, что немецкие врачи могут заняться фальфисифкацией

Что случилось сегодня: последние новости на 23 августа

Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей