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В этот день православные чтут память мученика Фотия. По преданию, Фотий был обличителем жестокосердного властителя, который устраивал гонения на христиан и умерщвлял их. За это Фотия кинули на съедения зверям, но лев не бросился на него, а начал ласкаться. Фотия пытались жечь огнем, но и пламя не взяло этого святого человека.
Традиции и обычаи
Считается в этот день нечистая сила любит проказничать в дальних уголках помещений. В деревнях это были сараи да другие нежилые постройки. В квартирах домовенок может шалить в кладовках и антресолях, так что лучше не заглядывать туда лишний раз.
Наши предки в этот день занимались посевом озимых, приводили в порядок хозяйственные помещения. Хорошей идеей будет отремонтировать и почистить инструменты, которые использовались для летних работ на участке.
Молодушке, мечтающей побыстрее сыграть свадьбу, 25 августа следует отправиться в церковь и помолиться Фотию. Для того чтобы узнать, кого судьба определила ей в мужья, вечером под подушку нужно спрятать белый носовой платок.
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