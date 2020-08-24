Девушки смогут узнать, кто станет их суженными

В этот день православные чтут память мученика Фотия. По преданию, Фотий был обличителем жестокосердного властителя, который устраивал гонения на христиан и умерщвлял их. За это Фотия кинули на съедения зверям, но лев не бросился на него, а начал ласкаться. Фотия пытались жечь огнем, но и пламя не взяло этого святого человека.

Традиции и обычаи

Считается в этот день нечистая сила любит проказничать в дальних уголках помещений. В деревнях это были сараи да другие нежилые постройки. В квартирах домовенок может шалить в кладовках и антресолях, так что лучше не заглядывать туда лишний раз.

Наши предки в этот день занимались посевом озимых, приводили в порядок хозяйственные помещения. Хорошей идеей будет отремонтировать и почистить инструменты, которые использовались для летних работ на участке.

Молодушке, мечтающей побыстрее сыграть свадьбу, 25 августа следует отправиться в церковь и помолиться Фотию. Для того чтобы узнать, кого судьба определила ей в мужья, вечером под подушку нужно спрятать белый носовой платок.

Приметы

Рано появился иней – можно рассчитать на богатый урожаю озимых в будущем году. Непогода на Фотия с затяжным дождем сулит короткое "бабье лето". Солнце светит, да ветер теплый – много грибов в лесу уродится. Выпало много росы – к ясной погоде. Кот дома намывается с особым тщанием – будет тепло. Расквакались лягушки – жди ливня. Повстречался крот – быть затяжному ненастью.





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