Приметы на 26 августа: что нельзя делать в день Тихона Страстного

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В этот день нельзя сплетничать и желать зла другим людям

26 августа православная церковь чтит память епископа Тихона Задонского, которого считали важным просветителем в 18 веке. Страстным его начали называть из-за того, что в этот же день отмечается день иконы Божьей матери. Что нельзя делать 26 августа Категорически нельзя придаваться в этот день унынию и грусти.

Нельзя сплетничать, обсуждать других и конфликтовать с другими.

Лучше не начинать новых дел: будет сложно, а результат окажется не таким, как было задумано.

Что можно делать 26 августа День подходит для того, чтобы разобраться во взаимоотношениях с окружающими. Постарайтесь забыть прошлое и помириться в теми людьми, с которыми вы в ссоре.

Можно посвятить время генеральной уборке: помойте полы, окна, постирайте грязные вещи.

Также в этот день рекомендуется заняться приготовлением закруток на зиму и сходить в лес.

Тихону Задонскому можно помолиться об успокоении души.

Приметы на 26 августа Если сова ухает ночью и вечером – погода изменится.

Сено начало сыреть – к дождливой погоде.

Если над лесом стоит густой туман, значит, что будет очень много грибов.

Дует сильный ветер – осень будет холодной и дождливой. Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на сентябрь.



