Приметы на 26 августа: что нельзя делать в день Тихона Страстного

Приметы на 26 августа: что нельзя делать в день Тихона Страстного
Фото: pixabay.com
В этот день нельзя сплетничать и желать зла другим людям

26 августа православная церковь чтит память епископа Тихона Задонского, которого считали важным просветителем в 18 веке. Страстным его начали называть из-за того, что в этот же день отмечается день иконы Божьей матери. 

Что нельзя делать 26 августа 

  • Категорически нельзя придаваться в этот день унынию и грусти. 
  • Нельзя сплетничать, обсуждать других и конфликтовать с другими. 
  • Лучше не начинать новых дел: будет сложно, а результат окажется не таким, как было задумано. 


Что можно делать 26 августа

  • День подходит для того, чтобы разобраться во взаимоотношениях с окружающими. Постарайтесь забыть прошлое и помириться в теми людьми, с которыми вы в ссоре. 
  • Можно посвятить время генеральной уборке: помойте полы, окна, постирайте грязные вещи. 
  • Также в этот день рекомендуется заняться приготовлением закруток на зиму и сходить в лес. 
  • Тихону Задонскому можно помолиться об успокоении души.


Приметы на 26 августа 

  • Если сова ухает ночью и вечером  – погода изменится.
  • Сено начало сыреть – к дождливой погоде.
  • Если над лесом стоит густой туман, значит, что будет очень много грибов.
  • Дует сильный ветер – осень будет холодной и дождливой. 

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на сентябрь.


Юлия МИХАЙЛОВА

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