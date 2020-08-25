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26 августа православная церковь чтит память епископа Тихона Задонского, которого считали важным просветителем в 18 веке. Страстным его начали называть из-за того, что в этот же день отмечается день иконы Божьей матери.
Что нельзя делать 26 августа
Что можно делать 26 августа
Приметы на 26 августа
Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на сентябрь.
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