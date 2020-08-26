Приметы на 27 августа: что нельзя делать в Михеев день

Приметы на 27 августа: что нельзя делать в Михеев день
Фото: pixabay.com
Сегодня заканчивается Успенский пост и начинается пора свадеб

В этот день православные чтят память библейского пророка Михея – автора "Книги пророка Михея". Раньше 27 августа наблюдали за ветром и предсказывали, какая погода будет в начале осени. 

Что можно делать в Михеев день

  • Начинается пора свадеб, поэтому обычно в этот день мужчины ходили свататься. 
  • Проведите Михеев день в спокойной и расслабленной атмосфере. Можно побыть наедине с собой и своими мыслями.
  • Понаблюдайте за погодой и попробуйте предсказать погоду на осень. Знайте, что если дует сильный ветер – это к холодной и дождливой осени. 
  • Уделите время семье и близким – это улучшит ваши отношения. 

Что нельзя делать в Михеев день

  • Воздержитесь от употребления алкоголя. Считается, что это навлекает беду и крупные финансовые потери. 
  • Не кричите и не повышайте голос. В Михеев день лучше соблюдать тишину. 
  • Никому не рассказывайте о плохих снах, иначе они могут сбыться. 
  • Не рекомендуется в эту дату брать и отдавать деньги. Все операции, связанные с финансами, лучше перенести на другой день. 


Приметы в Михеев день

  • Если день безветренный, значит первый осенний месяц будет сухим.
  • Сильный порывисты ветер предсказывает дождливую осень.
  • Если 27 августа журавли уже собираются улетать в южные регионы – зима будет ранней, а первые серьезные морозы ударят уже в начале октября. 
  • Алый рассвет – предвестник ветра и дождя. 

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на сентябрь 2020 года.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Лукашенко обращается исключительно к Путину: политолог о влиянии России на Белоруссию

Даже после многочисленных выпадов в сторону Москвы Батька в первую очередь советуется с российским коллегой в критических ситуациях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей