Сегодня заканчивается Успенский пост и начинается пора свадеб

В этот день православные чтят память библейского пророка Михея – автора "Книги пророка Михея". Раньше 27 августа наблюдали за ветром и предсказывали, какая погода будет в начале осени.

Что можно делать в Михеев день

Начинается пора свадеб, поэтому обычно в этот день мужчины ходили свататься.

Проведите Михеев день в спокойной и расслабленной атмосфере. Можно побыть наедине с собой и своими мыслями.

Понаблюдайте за погодой и попробуйте предсказать погоду на осень. Знайте, что если дует сильный ветер – это к холодной и дождливой осени.

Уделите время семье и близким – это улучшит ваши отношения.

Что нельзя делать в Михеев день

Воздержитесь от употребления алкоголя. Считается, что это навлекает беду и крупные финансовые потери.

Не кричите и не повышайте голос. В Михеев день лучше соблюдать тишину.

Никому не рассказывайте о плохих снах, иначе они могут сбыться.

Не рекомендуется в эту дату брать и отдавать деньги. Все операции, связанные с финансами, лучше перенести на другой день.





Приметы в Михеев день

Если день безветренный, значит первый осенний месяц будет сухим.

Сильный порывисты ветер предсказывает дождливую осень.

Если 27 августа журавли уже собираются улетать в южные регионы – зима будет ранней, а первые серьезные морозы ударят уже в начале октября.

Алый рассвет – предвестник ветра и дождя.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на сентябрь 2020 года.

