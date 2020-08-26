Приметы на 27 августа: что нельзя делать в Михеев день
Сегодня заканчивается Успенский пост и начинается пора свадеб
В этот день православные чтят память библейского пророка Михея – автора "Книги пророка Михея". Раньше 27 августа наблюдали за ветром и предсказывали, какая погода будет в начале осени.
Что можно делать в Михеев день
- Начинается пора свадеб, поэтому обычно в этот день мужчины ходили свататься.
- Проведите Михеев день в спокойной и расслабленной атмосфере. Можно побыть наедине с собой и своими мыслями.
- Понаблюдайте за погодой и попробуйте предсказать погоду на осень. Знайте, что если дует сильный ветер – это к холодной и дождливой осени.
- Уделите время семье и близким – это улучшит ваши отношения.
Что нельзя делать в Михеев день
- Воздержитесь от употребления алкоголя. Считается, что это навлекает беду и крупные финансовые потери.
- Не кричите и не повышайте голос. В Михеев день лучше соблюдать тишину.
- Никому не рассказывайте о плохих снах, иначе они могут сбыться.
- Не рекомендуется в эту дату брать и отдавать деньги. Все операции, связанные с финансами, лучше перенести на другой день.
Приметы в Михеев день
- Если день безветренный, значит первый осенний месяц будет сухим.
- Сильный порывисты ветер предсказывает дождливую осень.
- Если 27 августа журавли уже собираются улетать в южные регионы – зима будет ранней, а первые серьезные морозы ударят уже в начале октября.
- Алый рассвет – предвестник ветра и дождя.
Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на сентябрь 2020 года.